Легендарное имя меняет владельца: бренд Fabergé продают за $50 миллионов
Киев • УНН
Британская Gemfields Group Limited продала ювелирный бренд Fabergé американской SMG Capital LLC за $50 млн. Gemfields сосредоточится на добыче драгоценных камней, а Fabergé начнет новый этап развития.
Британская Gemfields Group Limited объявила о продаже всемирно известного ювелирного бренда Fabergé американской инвестиционной компании SMG Capital LLC. Сумма сделки составила $50 млн, а полученные средства компания планирует направить на развитие добычи драгоценных камней и укрепление финансовой стабильности. Об этом сообщает Gemfieldsgroup, пишет УНН.
Детали
Gemfields Group Limited, которая владела правами на бренд Fabergé с 2013 года, приняла решение передать легендарное имя новому владельцу – американской инвестиционной компании SMG Capital LLC. Стороны оценили сделку в 50 миллионов долларов США.
В Gemfields пояснили, что продажа бренда не связана с кризисом, а является частью стратегического фокуса. Компания стремится сосредоточиться на основной деятельности - добыче драгоценных камней, в частности изумрудов в Замбии и рубинов в Мозамбике. Такой шаг, по словам представителей Gemfields, поможет улучшить баланс и эффективнее инвестировать в добывающие проекты.
Fabergé, основанный в 1842 году Карлом Фаберже, получил мировую славу благодаря непревзойденным ювелирным изделиям, в частности знаменитым пасхальным яйцам, которые создавались для российской императорской семьи. За более чем полтора века бренд пережил несколько смен владельцев, но сохранил репутацию символа роскоши и изысканности.
SMG Capital пока не раскрывает детали своих планов по развитию Fabergé, но, по данным отраслевых экспертов, новый владелец может расширить присутствие бренда на рынках Северной Америки и Ближнего Востока, а также инвестировать в новые ювелирные коллекции.
Таким образом, одна из самых известных ювелирных марок мира начинает новый этап своей истории под американским управлением.
