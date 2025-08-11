Легендарное имя меняет владельца: бренд Fabergé продают за $50 миллионов

$41.390.07
Эксклюзив
10:23 • 20700 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 22053 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67113 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93834 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 88966 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 63954 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 113745 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 197404 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128843 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293613 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 53125 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 76304 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 17228 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 15852 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 18337 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 13824 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 16430 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 20704 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67120 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93842 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 83743 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 197405 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 349150 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 252122 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 260073 просмотра
Легендарное имя меняет владельца: бренд Fabergé продают за $50 миллионов

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Британская Gemfields Group Limited продала ювелирный бренд Fabergé американской SMG Capital LLC за $50 млн. Gemfields сосредоточится на добыче драгоценных камней, а Fabergé начнет новый этап развития.

Легендарное имя меняет владельца: бренд Fabergé продают за $50 миллионов

Британская Gemfields Group Limited объявила о продаже всемирно известного ювелирного бренда Fabergé американской инвестиционной компании SMG Capital LLC. Сумма сделки составила $50 млн, а полученные средства компания планирует направить на развитие добычи драгоценных камней и укрепление финансовой стабильности. Об этом сообщает Gemfieldsgroup, пишет УНН.

Детали

Gemfields Group Limited, которая владела правами на бренд Fabergé с 2013 года, приняла решение передать легендарное имя новому владельцу – американской инвестиционной компании SMG Capital LLC. Стороны оценили сделку в 50 миллионов долларов США.

В Gemfields пояснили, что продажа бренда не связана с кризисом, а является частью стратегического фокуса. Компания стремится сосредоточиться на основной деятельности - добыче драгоценных камней, в частности изумрудов в Замбии и рубинов в Мозамбике. Такой шаг, по словам представителей Gemfields, поможет улучшить баланс и эффективнее инвестировать в добывающие проекты.

Fabergé, основанный в 1842 году Карлом Фаберже, получил мировую славу благодаря непревзойденным ювелирным изделиям, в частности знаменитым пасхальным яйцам, которые создавались для российской императорской семьи. За более чем полтора века бренд пережил несколько смен владельцев, но сохранил репутацию символа роскоши и изысканности.

SMG Capital пока не раскрывает детали своих планов по развитию Fabergé, но, по данным отраслевых экспертов, новый владелец может расширить присутствие бренда на рынках Северной Америки и Ближнего Востока, а также инвестировать в новые ювелирные коллекции.

Таким образом, одна из самых известных ювелирных марок мира начинает новый этап своей истории под американским управлением.

Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире05.08.2025, 13:48 • 90194 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Замбия
Мозамбик
Соединённые Штаты