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Фаберже вартістю понад 20 мільйонів доларів: НАЗК оприлюднило список артоб'єктів російського олігарха Вексельберга

Фаберже вартістю понад 20 мільйонів доларів: НАЗК оприлюднило список артоб'єктів російського олігарха Вексельберга

Київ • УНН

 • 93876 перегляди

НАЗК опублікувало звіт, в якому детально описано 272 твори мистецтва, що належать російському олігарху Віктору Вексельбергу, найвідоміші з яких оцінюються приблизно у 82 мільйони доларів.

Національне агентство із запобігання корупції опубліковано інформацію про 272 артоб'єкти, які належать наближеному до путіна олігарху Віктору Вексельбергу. Про це з посиланням на НАЗК передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що вартість  9 найвідоміших обʼєктів мистецтва цієї колекції сягає майже  82 млн дол. США. 

Віктор Вексельберг - колекціонер, який захоплюється творами фабрики Фаберже. В його колекції є пасхальні яйця Фаберже, вартістю декілька десятків мільйонів доларів США, а також біля двох сотень інших предметів, виготовлених Фаберже, таких як брошки, табакерки, портсигари тощо

- резюмували в агентстві.

Зазначається, що колекція Віктора Вексельберга знаходиться в його приватному музеї Фаберже в Санкт-Петербурзі. 

Як пояснили, в НАЗК олігарх потрапив під санкції, запроваджені за його комерційну діяльність у секторах економіки, що є важливим джерелом доходу для уряду росії.

Санкції проти Вексельберга були введені Великою Британією, США, Канадою, Австралією, Японією, Україною та Новою Зеландією, але поки не введені країнами Європейського Союзу та Швейцарією.

Серед найдорожчих предметів із колекції олігарха:  

З повною колекцією можна ознайомитися за посиланням.

Доповнення

У НАЗК наголошують, що твори мистецтва продовжують використовуватися російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій. Відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи — найкращий засіб протидії цьому явищу.

НАЗК внесло Nestle в перелік міжнародних спонсорів війни02.11.23, 10:56 • 159155 переглядiв

Агентство закликає учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють підсанкційні росіяни, та користуватися даними порталу "Війна та санкції". Це допоможе уникнути здійснення операцій з творами, які можуть бути надалі кваліфіковані як обхід санкцій.

Довідково

В НАЗК пояснили, що російські олігархи, попри накладені на них санкції, досі можуть легко приховувати та відмивати свої кошти через обʼєкти мистецтва. Так, живопис, скульптури, художні ювелірні вироби - це саме те, що використовується як лазівка для обходу санкцій.

У зв'язку з цим НАЗК запустило новий розділ на порталі "Війна і Санкції" в межах проєкту "Війна і Мистецтво". Він має допомогти відстежити порушення санкцій у світових операціях на ринку предметів мистецтва.

Нагадаємо

НАЗК внесло всесвітньо відому франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в росії та сплачувати податки до бюджету рф. Про

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