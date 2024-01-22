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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга

Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 14:00  •  20915 просмотра

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НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало информацию о 272 артобъектах, принадлежащих приближенному к путину олигарху Виктору Вексельбергу. Об этом со ссылкой на НАПК передает УНН.

Детали 

В ведомстве рассказали, что стоимость  9 самых известных объектов искусства этой коллекции достигает почти  82 млн долл. США. 

Виктор Вексельберг - коллекционер, который увлекается произведениями фабрики Фаберже. В его коллекции есть пасхальные яйца Фаберже, стоимостью несколько десятков миллионов долларов США, а также около двух сотен других предметов, изготовленных Фаберже, таких как броши, табакерки, портсигары и т.д

- резюмировали в агентстве.

Отмечается, что коллекция Виктора Вексельберга находится в его частном музее Фаберже в Санкт-Петербурге. 

Как пояснили, в НАПК олигарх попал под санкции, введенные за его коммерческую деятельность в секторах экономики, что является важным источником дохода для правительства россии.

Санкции против Вексельберга были введены Великобританией, США, Канадой, Австралией, Японией, Украиной и Новой Зеландией, но пока не введены странами Европейского Союза и Швейцарией.

Среди самых дорогих предметов из коллекции олигарха:  

С полной коллекцией можно ознакомиться по ссылке.

Дополнение

В НАПК отмечают, что произведения искусства продолжают использоваться российскими олигархами для избежания и обхода санкций. Открытость информации о произведениях искусства, которыми владеют подсанкционные лица - лучшее средство противодействия этому явлению.

НАПК внесло Nestle в перечень международных спонсоров войны02 ноябрь 2023, 08:56 • 158915 просмотров

Агентство призывает участников артринка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют подсанкционные россияне, и пользоваться данными портала "Война и санкции". Это поможет избежать совершения операций с произведениями, которые могут быть в дальнейшем квалифицированы как обход санкций.

Справочно

В НАПК объяснили, что российские олигархи, несмотря на наложенные на них санкции, до сих пор могут легко скрывать и отмывать свои средства через объекты искусства. Так, живопись, скульптуры, художественные ювелирные изделия - это именно то, что используется как лазейка для обхода санкций.

В связи с этим НАПК запустило новый раздел на портале "Война и Санкции" в рамках проекта "Война и Искусство". Он должен помочь отследить нарушения санкций в мировых операциях на рынке предметов искусства.

Напомним,

НАПК внесло всемирно известную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в россии и платить налоги в бюджет рф. О

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Фаберже вартістю понад 20 мільйонів доларів: НАЗК оприлюднило список артоб'єктів російського олігарха Вексельберга
Fabergé worth more than $20 million: NACP publishes list of art objects of russian oligarch Vekselberg
Новости по теме

Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга

НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.

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