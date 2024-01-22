Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга

Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало информацию о 272 артобъектах, принадлежащих приближенному к путину олигарху Виктору Вексельбергу. Об этом со ссылкой на НАПК передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что стоимость 9 самых известных объектов искусства этой коллекции достигает почти 82 млн долл. США.

Виктор Вексельберг - коллекционер, который увлекается произведениями фабрики Фаберже. В его коллекции есть пасхальные яйца Фаберже, стоимостью несколько десятков миллионов долларов США, а также около двух сотен других предметов, изготовленных Фаберже, таких как броши, табакерки, портсигары и т.д - резюмировали в агентстве.

Отмечается, что коллекция Виктора Вексельберга находится в его частном музее Фаберже в Санкт-Петербурге.

Как пояснили, в НАПК олигарх попал под санкции, введенные за его коммерческую деятельность в секторах экономики, что является важным источником дохода для правительства россии.

Санкции против Вексельберга были введены Великобританией, США, Канадой, Австралией, Японией, Украиной и Новой Зеландией, но пока не введены странами Европейского Союза и Швейцарией.

Среди самых дорогих предметов из коллекции олигарха:

С полной коллекцией можно ознакомиться по ссылке.

Дополнение

В НАПК отмечают, что произведения искусства продолжают использоваться российскими олигархами для избежания и обхода санкций. Открытость информации о произведениях искусства, которыми владеют подсанкционные лица - лучшее средство противодействия этому явлению.

НАПК внесло Nestle в перечень международных спонсоров войны

Агентство призывает участников артринка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют подсанкционные россияне, и пользоваться данными портала "Война и санкции". Это поможет избежать совершения операций с произведениями, которые могут быть в дальнейшем квалифицированы как обход санкций.

Справочно

В НАПК объяснили, что российские олигархи, несмотря на наложенные на них санкции, до сих пор могут легко скрывать и отмывать свои средства через объекты искусства. Так, живопись, скульптуры, художественные ювелирные изделия - это именно то, что используется как лазейка для обхода санкций.

В связи с этим НАПК запустило новый раздел на портале "Война и Санкции" в рамках проекта "Война и Искусство". Он должен помочь отследить нарушения санкций в мировых операциях на рынке предметов искусства.

Напомним,

НАПК внесло всемирно известную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в россии и платить налоги в бюджет рф. О