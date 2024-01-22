Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга
Киев • УНН
НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.
Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало информацию о 272 артобъектах, принадлежащих приближенному к путину олигарху Виктору Вексельбергу. Об этом со ссылкой на НАПК передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что стоимость 9 самых известных объектов искусства этой коллекции достигает почти 82 млн долл. США.
Виктор Вексельберг - коллекционер, который увлекается произведениями фабрики Фаберже. В его коллекции есть пасхальные яйца Фаберже, стоимостью несколько десятков миллионов долларов США, а также около двух сотен других предметов, изготовленных Фаберже, таких как броши, табакерки, портсигары и т.д
Отмечается, что коллекция Виктора Вексельберга находится в его частном музее Фаберже в Санкт-Петербурге.
Как пояснили, в НАПК олигарх попал под санкции, введенные за его коммерческую деятельность в секторах экономики, что является важным источником дохода для правительства россии.
Санкции против Вексельберга были введены Великобританией, США, Канадой, Австралией, Японией, Украиной и Новой Зеландией, но пока не введены странами Европейского Союза и Швейцарией.
Среди самых дорогих предметов из коллекции олигарха:
- Пасхальное яйцо "Коронационное" стоимостью 24 млн долл. США;
- Пасхальное яйцо "Ландыши" стоимостью 18 млн долл. США;
- Пасхальное яйцо "Пятнадцатилетие царствования" стоимостью 15 млн долл. США;
С полной коллекцией можно ознакомиться по ссылке.
Дополнение
В НАПК отмечают, что произведения искусства продолжают использоваться российскими олигархами для избежания и обхода санкций. Открытость информации о произведениях искусства, которыми владеют подсанкционные лица - лучшее средство противодействия этому явлению.
НАПК внесло Nestle в перечень международных спонсоров войны02 ноябрь 2023, 08:56 • 158915 просмотров
Агентство призывает участников артринка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют подсанкционные россияне, и пользоваться данными портала "Война и санкции". Это поможет избежать совершения операций с произведениями, которые могут быть в дальнейшем квалифицированы как обход санкций.
Справочно
В НАПК объяснили, что российские олигархи, несмотря на наложенные на них санкции, до сих пор могут легко скрывать и отмывать свои средства через объекты искусства. Так, живопись, скульптуры, художественные ювелирные изделия - это именно то, что используется как лазейка для обхода санкций.
В связи с этим НАПК запустило новый раздел на портале "Война и Санкции" в рамках проекта "Война и Искусство". Он должен помочь отследить нарушения санкций в мировых операциях на рынке предметов искусства.
Напомним,
НАПК внесло всемирно известную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в россии и платить налоги в бюджет рф. О
Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга
НАПК опубликовало отчет, в котором подробно описано 272 произведения искусства, принадлежащих российскому олигарху Виктору Вексельбергу, самые известные из которых оцениваются примерно в 82 миллиона долларов.
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