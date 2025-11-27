$42.300.10
18:30
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Редкое хрустальное яйцо Фаберже выставили на аукцион за более чем 26 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 36 просмотра

На продажу выставлено редкое хрустальное и бриллиантовое яйцо Фаберже, созданное для российской императорской семьи, с прогнозируемой стоимостью более 26 миллионов долларов. Это "Зимнее яйцо" является одним из семи роскошных овалов, оставшихся в частных руках.

Редкое хрустальное яйцо Фаберже выставили на аукцион за более чем 26 миллионов долларов
Фото: Associated Press

Редкое хрустальное и бриллиантовое яйцо Фаберже, созданное для российской императорской семьи до революции, выставлено на продажу с прогнозируемой стоимостью более 26 миллионов долларов. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Аукционный дом Christie’s сообщает, что "Зимнее яйцо" – один из семи роскошных овалов, оставшихся в частных руках. Продажа состоится в лондонской штаб-квартире Christie’s во вторник.

Фаберже стоимостью более 20 миллионов долларов: НАПК обнародовало список артобъектов российского олигарха Вексельберга22.01.24, 16:00 • 93891 просмотр

Яйцо высотой 10 см изготовлено из тонко вырезанного горного хрусталя, украшено платиновым мотивом снежинки и 4500 крошечными бриллиантами. Внутри находится съемная корзина с кварцевыми цветами, украшенными драгоценными камнями, что символизирует весну.

Зимнее яйцо – прекрасный пример ремесла и дизайна, „Мона Лиза" для декоративно-прикладного искусства 

– заявила Марго Оганесян, глава отдела русского искусства Christie’s.

Яйцо создала дизайнер Альма Пиль по заказу царя Николая II для его матери, императрицы Марии Федоровны, как пасхальный подарок в 1913 году. Второе яйцо Пиль сейчас принадлежит британской королевской семье.

Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн13.11.25, 08:58 • 36292 просмотра

Мастер Питер Карл Фаберже и его компания изготовили более 50 уникальных яиц для российской императорской семьи между 1885 и 1917 годами, каждое со скрытым сюрпризом. Традицию начал царь Александр III, даря яйцо своей жене на Пасху, а Николай II продолжил эту практику для жены и матери.

Легендарное имя меняет владельца: бренд Fabergé продают за $50 миллионов11.08.25, 14:42 • 3299 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Бренд
Ассошиэйтед Пресс