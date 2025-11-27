Редкое хрустальное яйцо Фаберже выставили на аукцион за более чем 26 миллионов долларов

Фото: Associated Press

Редкое хрустальное и бриллиантовое яйцо Фаберже, созданное для российской императорской семьи до революции, выставлено на продажу с прогнозируемой стоимостью более 26 миллионов долларов. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Аукционный дом Christie’s сообщает, что "Зимнее яйцо" – один из семи роскошных овалов, оставшихся в частных руках. Продажа состоится в лондонской штаб-квартире Christie’s во вторник.

Яйцо высотой 10 см изготовлено из тонко вырезанного горного хрусталя, украшено платиновым мотивом снежинки и 4500 крошечными бриллиантами. Внутри находится съемная корзина с кварцевыми цветами, украшенными драгоценными камнями, что символизирует весну.

Зимнее яйцо – прекрасный пример ремесла и дизайна, „Мона Лиза" для декоративно-прикладного искусства – заявила Марго Оганесян, глава отдела русского искусства Christie’s.

Яйцо создала дизайнер Альма Пиль по заказу царя Николая II для его матери, императрицы Марии Федоровны, как пасхальный подарок в 1913 году. Второе яйцо Пиль сейчас принадлежит британской королевской семье.

Мастер Питер Карл Фаберже и его компания изготовили более 50 уникальных яиц для российской императорской семьи между 1885 и 1917 годами, каждое со скрытым сюрпризом. Традицию начал царь Александр III, даря яйцо своей жене на Пасху, а Николай II продолжил эту практику для жены и матери.

