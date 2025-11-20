$42.150.06
Музей в Париже представил восковую фигуру принцессы Дианы в ее знаменитом "платье мести"

Киев • УНН

 • 4804 просмотра

Музей Гревен в Париже представил новую восковую фигуру принцессы Дианы в черном коктейльном платье, известном как "платье мести". Открытие совпало с 30-летием скандального интервью Дианы, а ее фигуру разместили вдали от бывшего мужа и свекрови.

Музей в Париже представил восковую фигуру принцессы Дианы в ее знаменитом "платье мести"

В четверг в Париже музей восковых фигур представил новую фигуру покойной принцессы Дианы в черном платье, известном как ее "платье мести", спустя десятилетия после ее трагической гибели, передает УНН.

Детали

Музей Гревен, один из старейших музеев восковых фигур Европы, одел фигуру покойной принцессы Уэльской в натуральную величину в облегающее черное коктейльное платье с открытыми плечами, которое Диана носила на мероприятии в галерее Serpentine в Лондоне в 1994 году. В тот же вечер король Карл III — тогда еще принц Чарльз — признался на телевидении в своей неверности.

Для Парижа эта дань памяти имела особое значение. Диана погибла в автокатастрофе в туннеле у реки Сены в 1997 году, и город до сих пор привлекает поклонников, которые оставляют цветы и записки на неофициальных панихидах.

Отношения Дианы с Доди аль-Файедом и авария, в которой они погибли, увековечили связь Дианы с Парижем.

Представители музея сообщили Associated Press, что директор музея Гревен заказала эту скульптуру после того, как несколько лет назад ее коллега, посетивший музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне, разочаровался в ней. Они отметили, что открытие совпало с 30-летием скандального интервью Дианы программе BBC "Панорама", которое, по мнению наблюдателей, подорвало авторитет монархии и королевы.

Некоторые наблюдатели отметили, что новая королевская гостья музея расположена вдали от восковых фигур ее бывшего мужа и бывшей свекрови.

Высокие каблуки, жемчужное колье на шее и маленькая сумочка, зажатая обеими руками, довершали образ скульптуры. Позже таблоиды окрестили этот наряд "платьем мести" и музей опирался на эту символику.

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов10.06.25, 11:50 • 87034 просмотра

Добавим

Гревен, основанный в XIX веке, уже давно заполняет свои богато украшенные залы политическими лидерами, художниками, деятелями поп-культуры – и, конечно, членами британской королевской семьи. Диана – последнее из непрерывного потока звездных пополнений, которые музей использует для обновления коллекции и увеличения посещаемости музея, привлекающего в последние годы около 700 000 посетителей в год.

Диана будет в хорошей компании. Кураторы поместят ее рядом с другой выдающейся королевской особой, умершей в Париже, пусть и на несколько веков раньше: Марией-Антуанеттой.

Антонина Туманова

