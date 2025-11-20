$42.090.00
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4160 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21832 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 32953 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22124 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
12:24 • 41553 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39944 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53356 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29439 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25875 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
Музей у Парижі представив воскову фігуру принцеси Діани у її знаменитій "сукні помсти"

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Музей Гревен у Парижі представив нову воскову фігуру принцеси Діани в чорній коктейльній сукні, відомій як "сукня помсти". Відкриття збіглося з 30-річчям скандального інтерв'ю Діани, а її фігуру розмістили далеко від колишнього чоловіка та свекрухи.

Музей у Парижі представив воскову фігуру принцеси Діани у її знаменитій "сукні помсти"

У четвер у Парижі музей воскових фігур представив нову фігуру покійної принцеси Діани в чорній сукні, відомій як її "сукня помсти", через десятиліття після її трагічної загибелі, передає УНН.

Деталі

Музей Гревен, один із найстаріших музеїв воскових фігур Європи, одягнув фігуру покійної принцеси Вельської в натуральну величину в чорну коктейльну сукню з відкритими плечима, що облягає, яку Діана носила на заході в галереї Serpentine в Лондоні в 1994 році. Того ж вечора король Чарльз III — тоді ще принц Чарльз — зізнався на телебаченні у своїй невірності.

Для Парижа ця данина пам'яті мала особливе значення. Діана загинула в автокатастрофі в тунелі біля річки Сени 1997 року, і місто досі приваблює шанувальників, які залишають квіти та записки на неофіційних панахидах.

Відносини Діани з Доді аль-Файєдом та аварія, в якій вони загинули, увічнили зв'язок Діани з Парижем.

Представники музею повідомили Associated Press, що директор музею Гревен замовила цю скульптуру після того, як кілька років тому її колега, який відвідав музей воскових фігур мадам Тюссо в Лондоні, розчарувався в ній. Вони відзначили, що відкриття співпало з 30-річчям скандального інтерв'ю Діани програмі ВВС "Панорама", яке, на думку спостерігачів, підірвало авторитет монархії та королеви.

Деякі спостерігачі зазначили, що нова королівська гостя музею розташована далеко від воскових постатей її колишнього чоловіка та колишньої свекрухи.

Високі підбори, перлове кольє на шиї та маленька сумочка, затиснута обома руками, довершували образ скульптури. Пізніше таблоїди охрестили це вбрання "сукнею помсти" і музей спирався на цю символіку.

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів 10.06.25, 11:50 • 87028 переглядiв

Додамо

Гренвей, заснований у ХІХ столітті, вже давно заповнює свої багато прикрашені зали політичними лідерами, художниками, діячами поп-культури – і, звичайно, членами британської королівської родини. Діана – останній із безперервного потоку зоряних поповнень, які музей використовує для оновлення колекції та збільшення відвідуваності музею, що залучає останніми роками близько 700 000 відвідувачів на рік.

Діана буде у добрій компанії. Куратори помістять її поряд з іншою видатною королівською особою, яка померла в Парижі, хай і на кілька століть раніше: Марією-Антуанеттою.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Шлюб
Ассошіейтед Прес
Чарльз ІІІ
Париж
Лондон