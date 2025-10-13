ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз получил от украинцев презентацию о защите от дронов и антидроновых системах, которые нуждаются в финансировании для внедрения. Она также рассказала о дорожной карте обороны ЕС, которая имеет конкретные этапы для готовности к 2030 году.
Европейский Союз получил отличную презентацию от украинцев о защите от дронов и о том, как должны выглядеть антидроновые системы. Центры противодействия дронам нуждаются в антидроновых системах и перехватчиках. Также необходимо финансирование для их внедрения. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.
Противодействие российским дронам
Мы получили отличную презентацию от украинцев о защите от дронов и о том, как должны выглядеть антидроновые системы. То есть, какие элементы нам нужны. В этих центрах нам нужны антидроновые системы. Нам также необходимы перехватчики. Итак, понятно, что нам нужно, чтобы это реализовать нам нужно финансирование. Это очень очевидно. Мы можем сотрудничать с оборонной промышленностью Украины, потому что они обнаружили, что нужно сократить время и затраты на закупки. Вместе мы можем это сделать
Она отметила, что, учитывая технологию, это не должно занять годы.
На самом деле это гораздо проще реализовать. Уроки из Украины показывают, что нужно бороться с дронами меньшими средствами, чем ракеты. Понимание, что делать, есть. Теперь необходимо найти финансирование и двигаться дальше с проектом
Дорожная карта обороны
Кроме того, она рассказала о дорожной карте обороны ЕС.
Дорожная карта обороны будет иметь очень конкретные этапы и ключевые возможности, которые будут определять, как мы будем двигаться к поставленным целям, чтобы быть действительно готовыми к 2030 году. Это потому, что мы видим, что россия не изменила своих целей, в частности по переписыванию архитектуры безопасности Европы
Она отметила, что рф усилила гибридные атаки, которые осуществляет против европейских стран. Речь идет, по ее словам, о нарушении воздушного пространства, кибератаках и других актах саботажа.
Дополнение
После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила страны ЕС от дальнейших российских атак.
30 сентября Президент Зеленский сообщал, что украинские военные начали развертывание миссии в Дании для распространения опыта защиты от дронов, военным высокопоставленным лицам поручено работать с партнерами в Европе, которые могут развернуть систему противодействия беспилотникам, а результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки.