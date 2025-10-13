$41.600.10
ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас

Киев • УНН

 1124 просмотра

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз получил от украинцев презентацию о защите от дронов и антидроновых системах, которые нуждаются в финансировании для внедрения. Она также рассказала о дорожной карте обороны ЕС, которая имеет конкретные этапы для готовности к 2030 году.

ЕС нужны антидроновые системы и финансирование, чтобы двигаться дальше - Каллас

Европейский Союз получил отличную презентацию от украинцев о защите от дронов и о том, как должны выглядеть антидроновые системы. Центры противодействия дронам нуждаются в антидроновых системах и перехватчиках. Также необходимо финансирование для их внедрения. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Противодействие российским дронам

Мы получили отличную презентацию от украинцев о защите от дронов и о том, как должны выглядеть антидроновые системы. То есть, какие элементы нам нужны. В этих центрах нам нужны антидроновые системы. Нам также необходимы перехватчики. Итак, понятно, что нам нужно, чтобы это реализовать нам нужно финансирование. Это очень очевидно. Мы можем сотрудничать с оборонной промышленностью Украины, потому что они обнаружили, что нужно сократить время и затраты на закупки. Вместе мы можем это сделать

- сказала Каллас.

Она отметила, что, учитывая технологию, это не должно занять годы.

На самом деле это гораздо проще реализовать. Уроки из Украины показывают, что нужно бороться с дронами меньшими средствами, чем ракеты. Понимание, что делать, есть. Теперь необходимо найти финансирование и двигаться дальше с проектом

- заявила Каллас.

Дорожная карта обороны

Кроме того, она рассказала о дорожной карте обороны ЕС.

Дорожная карта обороны будет иметь очень конкретные этапы и ключевые возможности, которые будут определять, как мы будем двигаться к поставленным целям, чтобы быть действительно готовыми к 2030 году. Это потому, что мы видим, что россия не изменила своих целей, в частности по переписыванию архитектуры безопасности Европы

- сказала Каллас.

Она отметила, что рф усилила гибридные атаки, которые осуществляет против европейских стран. Речь идет, по ее словам, о нарушении воздушного пространства, кибератаках и других актах саботажа.

Дополнение

После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила страны ЕС от дальнейших российских атак.

30 сентября Президент Зеленский сообщал, что украинские военные начали развертывание миссии в Дании для распространения опыта защиты от дронов, военным высокопоставленным лицам поручено работать с партнерами в Европе, которые могут развернуть систему противодействия беспилотникам, а результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки.

Анна Мурашко

