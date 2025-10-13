ЄС потрібні антидронові системи й фінансування, щоб рухатися далі - Каллас

Європейський Союз отримав чудову презентацію від українців про захист від дронів та як мають виглядати антидронові системи. Центри протидії дронам потребують антидронових систем та перехоплювачів. Також необхідне фінансування для їх впровадження. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

Протидія російським дронам

Ми отримали чудову презентацію від українців про захист від дронів та як мають виглядати антидронові системи. Тобто, які елементи нам потрібні. У цих центрах нам потрібні антидронові системи. Нам також необхідні перехоплювачі. Отже, зрозуміло, що нам потрібно, щоб це реалізувати нам потрібне фінансування. Це дуже очевидно. Ми можемо співпрацювати з оборонною промисловістю України, тому що вони виявили, що потрібно скоротити час та витрати на закупівлі. Разом ми можемо це зробити - сказала Каллас.

Вона зазначила, що враховуючи технологію, це не має зайняти роки.

Насправді це набагато простіше реалізувати. Уроки з України показують, що треба боротися з дронами меншими засобами ніж ракети. Розуміння, що робити є. Тепер необхідно знайти фінансування й рухатися далі з проєктом - заявила Каллас.

Дорожня карта оборони

Окрім того, вона розповіла про дорожню карта оборони ЄС.

Дорожня карта оборони матиме дуже конкретні етапи та ключові спроможності, які визначатимуть, як ми рухатимемося до поставлених цілей, щоб бути справді готовими до 2030 року. Це тому, що ми бачимо, що росія не змінила своїх цілей, зокрема щодо переписування архітектури безпеки Європи - сказала Каллас.

Вона зазначила, що рф посилила гібридні атаки, які здійснює проти європейських країн. Йдеться за її словами про порушення повітряного простору, кібератаки та інші акти саботажу.

Доповнення

Після атаки російських безпілотників на територію Польщі, в Європейському Союзі заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила країни ЄС від подальших російських атак.

30 вересня Президент Зеленський повідомляв, що українські військові розпочали розгортання місію в Данії для поширення досвіду захисту від дронів, військових високопосадовцям доручено працювати з партнерами у Європі, які можуть розгорнути систему протидії безпілотникам, а результати місії в Данії сформують відповідні рамки.