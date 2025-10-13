ЄС потрібні антидронові системи й фінансування, щоб рухатися далі - Каллас

$41.600.10
48.110.10
ukenru
11:24 • 1000 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2236 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13193 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7430 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15621 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16581 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23304 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15262 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 29029 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17430 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.3м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 32915 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 23824 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам13 жовтня, 04:14 • 26958 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 40656 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі08:38 • 12354 перегляди
Публікації
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 15612 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 16576 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 23299 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 29026 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 73803 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 37430 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 69182 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 72385 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 73390 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 139468 перегляди
Актуальне
Х-101
Лікарські засоби
Facebook
Financial Times
The Guardian

ЄС потрібні антидронові системи й фінансування, щоб рухатися далі - Каллас

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз отримав від українців презентацію про захист від дронів та антидронові системи, які потребують фінансування для впровадження. Вона також розповіла про дорожню карту оборони ЄС, яка має конкретні етапи для готовності до 2030 року.

ЄС потрібні антидронові системи й фінансування, щоб рухатися далі - Каллас

Європейський Союз отримав чудову презентацію від українців про захист від дронів та як мають виглядати антидронові системи. Центри протидії дронам потребують антидронових систем та перехоплювачів. Також необхідне фінансування для їх впровадження. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з очільником МЗС Андрієм Сибігою, передає УНН.

Протидія російським дронам

Ми отримали чудову презентацію від українців про захист від дронів та як мають виглядати антидронові системи. Тобто, які елементи нам потрібні. У цих центрах нам потрібні антидронові системи. Нам також необхідні перехоплювачі. Отже, зрозуміло, що нам потрібно, щоб це реалізувати нам потрібне фінансування. Це дуже очевидно. Ми можемо співпрацювати з оборонною промисловістю України, тому що вони виявили, що потрібно скоротити час та витрати на закупівлі. Разом ми можемо це зробити

- сказала Каллас.

Вона зазначила, що враховуючи технологію, це не має зайняти роки.

Насправді це набагато простіше реалізувати. Уроки з України показують, що треба боротися з дронами меншими засобами ніж ракети. Розуміння, що робити є. Тепер необхідно знайти фінансування  й рухатися далі з проєктом

- заявила Каллас.

Дорожня карта оборони 

Окрім того, вона розповіла про дорожню карта оборони ЄС.

Дорожня карта оборони матиме дуже конкретні етапи та ключові спроможності, які визначатимуть, як ми рухатимемося до поставлених цілей, щоб бути справді готовими до 2030 року. Це тому, що ми бачимо, що росія не змінила своїх цілей, зокрема щодо переписування архітектури безпеки Європи

- сказала Каллас.

"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні08.10.25, 11:55 • 23968 переглядiв

Вона зазначила, що рф посилила гібридні атаки, які здійснює проти європейських країн. Йдеться за її словами про порушення повітряного простору, кібератаки та інші акти саботажу.

Доповнення

Після атаки російських безпілотників на територію Польщі, в Європейському Союзі заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила країни ЄС від подальших російських атак.

30 вересня Президент Зеленський повідомляв, що українські військові розпочали розгортання місію в Данії для поширення досвіду захисту від дронів, військових високопосадовцям доручено працювати з партнерами у Європі, які можуть розгорнути систему протидії безпілотникам, а результати місії в Данії сформують відповідні рамки.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаНовини СвітуТехнології
Кая Каллас
Європейський Союз
Данія
Володимир Зеленський
Україна
Польща