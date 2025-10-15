$41.750.14
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2292 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8392 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
07:08 • 11420 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9326 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13039 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14665 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31035 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60740 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53008 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Глава Пентагона: обязательства союзников скоро станут возможностями, и частью этого является PURL для Украины

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Глава Пентагона Пит Хэгсет в Брюсселе подчеркнул принцип "мира через силу". Он отметил, что обязательства союзников скоро превратятся в возможности, включая инициативу PURL.

Глава Пентагона: обязательства союзников скоро станут возможностями, и частью этого является PURL для Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет, имея в виду войну в Украине, подчеркнул принцип "мира через силу" и указал на потребность в "огневой мощи" и то, что взятые союзниками обязательства "скоро превратятся в возможности", частью чего является инициатива PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, так это активному применению принципов мира через силу: мира можно достичь, когда ты силен", - заявил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе в кулуарах министерской встречи НАТО, имея в виду войну в Украине.

Нужна "огневая мощь". Это то, что придет; мы ожидаем, что она придет от НАТО. Несколько месяцев назад состоялся исторический саммит, организованный благодаря лидерству президента Трампа, на котором было сказано, что нам нужно, чтобы наши союзники активизировались. Они это сделали, и они взяли на себя эти обязательства. Теперь эти обязательства скоро превратятся в возможности, что является важнейшим аспектом, и частью этого, конечно, является PURL, инициатива, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт", – указал Хегсет.

НАТО и ЕС совместно работают над созданием "стены дронов" для защиты Европы - Рютте15.10.25, 09:59 • 882 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Пит Хегсетх
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Украина