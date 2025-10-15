Глава Пентагона: обязательства союзников скоро станут возможностями, и частью этого является PURL для Украины

Глава Пентагона Пит Хегсет, имея в виду войну в Украине, подчеркнул принцип "мира через силу" и указал на потребность в "огневой мощи" и то, что взятые союзниками обязательства "скоро превратятся в возможности", частью чего является инициатива PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Если мы чему-то и научились при президенте Трампе, так это активному применению принципов мира через силу: мира можно достичь, когда ты силен", - заявил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе в кулуарах министерской встречи НАТО, имея в виду войну в Украине.

Нужна "огневая мощь". Это то, что придет; мы ожидаем, что она придет от НАТО. Несколько месяцев назад состоялся исторический саммит, организованный благодаря лидерству президента Трампа, на котором было сказано, что нам нужно, чтобы наши союзники активизировались. Они это сделали, и они взяли на себя эти обязательства. Теперь эти обязательства скоро превратятся в возможности, что является важнейшим аспектом, и частью этого, конечно, является PURL, инициатива, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт", – указал Хегсет.

