Ексклюзив
08:03 • 2188 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 4402 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 10739 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
07:08 • 12898 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 10401 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 13407 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 14943 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 31072 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 60765 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 53033 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Голова Пентагону: зобов'язання союзників скоро стануть спроможностями, і частиною цього є PURL для України

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Голова Пентагону Піт Гегсет у Брюсселі наголосив на принципі "миру через силу". Він зазначив, що зобов'язання союзників скоро перетворяться на спроможності, включаючи ініціативу PURL.

Голова Пентагону: зобов'язання союзників скоро стануть спроможностями, і частиною цього є PURL для України

Голова Пентагону Піт Гегсет, маючи на увазі війну в Україні, наголосив на принципі "миру через силу" і вказав на потребу у "вогневій міці" і на те, що взяті союзниками зобов'язання "скоро перетворяться на спроможності", частиною чого є ініціатива PURL, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для України, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Деталі

"Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний", - заявив міністр оборони США Піт Гегсет у Брюсселі у кулуарах міністерської зустрічі НАТО, маючи на увазі війну в Україні.

Потрібна "вогнева міць. Це те, що прийде; ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. Кілька місяців тому відбувся історичний саміт, організований завдяки лідерству президента Трампа, на якому було сказано, що нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися. Вони це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання. Тепер ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт", – вказав Гегсет.

НАТО та ЄС спільно працюють над створенням "стіни дронів" для захисту Європи - Рютте15.10.25, 09:59 • 948 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Піт Гегсет
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Україна