Голова Пентагону: зобов'язання союзників скоро стануть спроможностями, і частиною цього є PURL для України

Голова Пентагону Піт Гегсет, маючи на увазі війну в Україні, наголосив на принципі "миру через силу" і вказав на потребу у "вогневій міці" і на те, що взяті союзниками зобов'язання "скоро перетворяться на спроможності", частиною чого є ініціатива PURL, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для України, пише УНН з посиланням на Sky TG24.

Деталі

"Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування принципів миру через силу: миру можна досягти, коли ти сильний", - заявив міністр оборони США Піт Гегсет у Брюсселі у кулуарах міністерської зустрічі НАТО, маючи на увазі війну в Україні.

Потрібна "вогнева міць. Це те, що прийде; ми очікуємо, що вона прийде від НАТО. Кілька місяців тому відбувся історичний саміт, організований завдяки лідерству президента Трампа, на якому було сказано, що нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися. Вони це зробили, і вони взяли на себе ці зобов'язання. Тепер ці зобов'язання скоро перетворяться на спроможності, що є найважливішим аспектом, і частиною цього, звичайно, є PURL, ініціатива, у межах якої європейські країни передають американську зброю НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт", – вказав Гегсет.

