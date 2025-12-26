Швеция выделила более 63 миллионов евро на укрепление украинской энергосистемы
Киев • УНН
Швеция перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины 63,82 миллиона евро, увеличив общий объем взносов до 203,08 миллиона евро. Эти средства направлены на закупку оборудования и материалов для восстановления энергосистемы, в частности в прифронтовых областях.
Шведское агентство по международному развитию (SIDA) осуществило очередной транш в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 63,82 миллиона евро. После этого перечисления совокупный объем шведских взносов достиг отметки 203,08 миллиона евро. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Из общей суммы 44,68 млн евро были целевым образом направлены на специальный счет для обеспечения ядерной безопасности.
За счет шведских средств уже реализована закупка оборудования для развития распределенной генерации. Кроме того, финансирование позволило обеспечить необходимыми материалами НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения в прифронтовых областях: Херсонской, Запорожской и Черниговской.
Официальная позиция и состояние Фонда
В Министерстве энергетики подчеркивают стратегическое значение этой поддержки для стабилизации энергосистемы.
Мы искренне благодарим шведских партнеров за эту помощь, которая является важным вкладом в энергетическую устойчивость Украины в условиях российской вооруженной агрессии. Благодаря этой поддержке мы не только восстанавливаем разрушенное врагом, но и вводим в эксплуатацию новые генерирующие мощности
По состоянию на 25 декабря 2025 года общий объем грантовых средств в Фонде превысил 1,521 млрд евро. Декабрь стал одним из самых продуктивных месяцев, привлекая 258 миллионов евро новых взносов, в том числе рекордные 160,11 миллионов евро от Германии. Деньги Фонда используются исключительно для приобретения спецобрудования и запчастей, необходимых для ликвидации последствий российских атак.
