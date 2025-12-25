Украина и Германия запускают совместное производство дрона-бомбардировщика "Линза"
Киев • УНН
Компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems масштабируют производство беспилотника "Линза" для тактической разведки и уничтожения целей. Этот дрон-бомбардировщик может нести до 2 кг груза на 10 км и оснащен гиростабилизированной камерой.
Украинская компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems масштабируют производство беспилотника "Линза" в рамках инициативы Build with Ukraine. Новый БПЛА предназначен для тактической разведки, минирования и уничтожения живой силы и техники противника. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Подробности
Дрон-бомбер "Линза" способен нести до 2 килограммов полезной нагрузки на расстояние до 10 км. Аппарат оснащен современной гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что позволяет проводить детальную разведку объектов. Конструкция беспилотника предусматривает использование выносной антенны, благодаря которой оператор может управлять устройством непосредственно из укрытия, минимизируя риски для личного состава.
Совместное производство разворачивается на фоне масштабных договоренностей между Киевом и Берлином. Ранее Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подписании контрактов с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро. Также, по итогам переговоров Владимира Зеленского и Фридриха Мерца, Германия подтвердила намерение выделить 11,5 млрд евро на военную поддержку Украины в следующем году.
