Эксклюзив
10:58 • 16411 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 18564 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 21349 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 17457 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 16166 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13402 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 49787 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66932 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32437 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54328 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Financial Times

Украина и Германия запускают совместное производство дрона-бомбардировщика "Линза"

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems масштабируют производство беспилотника "Линза" для тактической разведки и уничтожения целей. Этот дрон-бомбардировщик может нести до 2 кг груза на 10 км и оснащен гиростабилизированной камерой.

Украина и Германия запускают совместное производство дрона-бомбардировщика "Линза"

Украинская компания Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems масштабируют производство беспилотника "Линза" в рамках инициативы Build with Ukraine. Новый БПЛА предназначен для тактической разведки, минирования и уничтожения живой силы и техники противника. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Подробности

Дрон-бомбер "Линза" способен нести до 2 килограммов полезной нагрузки на расстояние до 10 км. Аппарат оснащен современной гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что позволяет проводить детальную разведку объектов. Конструкция беспилотника предусматривает использование выносной антенны, благодаря которой оператор может управлять устройством непосредственно из укрытия, минимизируя риски для личного состава.

Вертолеты и ракеты: Германия потратит более 3 миллиардов евро на оружие08.11.25, 23:50 • 9115 просмотров

Совместное производство разворачивается на фоне масштабных договоренностей между Киевом и Берлином. Ранее Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подписании контрактов с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро. Также, по итогам переговоров Владимира Зеленского и Фридриха Мерца, Германия подтвердила намерение выделить 11,5 млрд евро на военную поддержку Украины в следующем году.

Украинские САУ "Богдана" получат сверхмощное шасси Mercedes-Benz Zetros18.12.25, 21:19 • 6261 просмотр

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Фридрих Мерц
Mercedes-Benz Zetros
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль