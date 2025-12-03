ГУР розкрило схему виробництва ракет “Іскандер-М” та компанії, що досі не під санкціями

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про будову та підприємства виробничої кооперації російських балістичних ракет "Іскандер-М". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Інформація опублікована в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions. Йдеться про будову, перелік компонентів і півсотні підприємств кооперації з виробництва балістичної ракети 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Основним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "конструкторське бюро машинобудування".

Виробництво ракет здійснюється на потужностях "воткінського заводу". Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера".

Водночас 13 із 49 оприлюднених сьогодні підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:

“завод імені морозова” - один з виробників твердопаливних зарядів для двигунів “іскандерів”;

компанії “псб-технології” та “пантес”- виробники комплектів плат для “Комети”, яку противник почав ставити в ракети 9М723 на місце хибних цілей;

“серпуховський завод “металіст” - виробник акселерометрів для безплатформенної інерціальної навігаційної системи ракети.

