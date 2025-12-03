ГУР розкрило схему виробництва ракет “Іскандер-М” та компанії, що досі не під санкціями

$42.330.01
49.180.13
ukru
03:01 • 12270 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 20638 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 19396 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 31601 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 70466 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 47644 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 38385 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33725 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 59468 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 56252 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 6140 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge03:42 • 9756 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 15788 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 10505 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 9596 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 10601 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 30229 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 39871 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 38207 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 39188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Зеленська
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ірландія
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 48987 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 51257 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 106814 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 81014 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 96926 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Fox News
Дипломатка

ГУР розкрило схему виробництва ракет “Іскандер-М” та компанії, що досі не під санкціями

Київ • УНН

 • 48 перегляди

ГУР МО України опублікувало дані про будову та підприємства, що виробляють балістичні ракети “Іскандер-М”. Виявлено 13 компаній-учасників, які досі не перебувають під санкціями.

ГУР розкрило схему виробництва ракет “Іскандер-М” та компанії, що досі не під санкціями

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інформацію про будову та підприємства виробничої кооперації російських балістичних ракет "Іскандер-М". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Інформація опублікована в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions. Йдеться про будову, перелік компонентів і півсотні підприємств кооперації з виробництва балістичної ракети 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Основним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "конструкторське бюро машинобудування".

Виробництво ракет здійснюється на потужностях "воткінського заводу". Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера".

Водночас 13 із 49 оприлюднених сьогодні підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них:

  • “завод імені морозова” - один з виробників твердопаливних зарядів для двигунів “іскандерів”;
    • компанії “псб-технології” та “пантес”- виробники комплектів плат для “Комети”, яку противник почав ставити в ракети 9М723 на місце хибних цілей;
      • “серпуховський завод “металіст” - виробник акселерометрів для безплатформенної інерціальної навігаційної системи ракети.

        росія атакує Україну дронами "Shahed-107": ГУР озвучило характеристики і показало, як виглядає БПЛА25.11.25, 12:22 • 3188 переглядiв

        Євген Устименко

        Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
        Санкції
        Техніка
        Війна в Україні
        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
        Іскандер (ОТРК)