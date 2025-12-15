россияне адаптировали БПЛА "шахед" к авиаракете Р-60: ГУР раскрыло схему

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
07:53 • 3104 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 4012 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 9510 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 18176 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 27946 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 25574 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 35247 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38501 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 52072 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 77093 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 13786 просмотра
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 11546 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 12756 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 5862 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 13698 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 60078 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 75016 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 62718 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 72182 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 96667 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 13842 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 31444 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 33322 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 37998 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 72606 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
Отопление

россияне адаптировали БПЛА "шахед" к авиаракете Р-60: ГУР раскрыло схему

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Адаптация дрона иранского производства с советской авиационной ракетой класса “воздух-воздух” имеет целью поражение украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники.

россияне адаптировали БПЛА "шахед" к авиаракете Р-60: ГУР раскрыло схему
Фото: ГУР Минобороны Украины

российские оккупанты адаптировали советскую авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 для установки на беспилотник "Герань" или "Шахед" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Более подробная информация опубликована в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions": речь идет о строении, компонентах и перечне предприятий кооперации по производству российского БПЛА "Герань-2" серии "Э", оснащенного авиационной ракетой Р-60.

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа БПЛА.

Сам беспилотник оснащен двумя сетевыми камерами - в носовой части и позади пускового устройства ракеты.

Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

В то же время странами происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БПЛА этого типа. Это США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Как отметили в ГУР, основная цель новой разработки - создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БПЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.

ГУР раскрыло схему производства ракет "Искандер-М" и компании, которые до сих пор не под санкциями03.12.25, 10:49 • 7963 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Санкции
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Швейцария
Шахед-136
Тайвань
Великобритания
Германия
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Иран