россияне адаптировали БПЛА "шахед" к авиаракете Р-60: ГУР раскрыло схему

Фото: ГУР Минобороны Украины

российские оккупанты адаптировали советскую авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 для установки на беспилотник "Герань" или "Шахед" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Более подробная информация опубликована в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions": речь идет о строении, компонентах и перечне предприятий кооперации по производству российского БПЛА "Герань-2" серии "Э", оснащенного авиационной ракетой Р-60.

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа БПЛА.

Сам беспилотник оснащен двумя сетевыми камерами - в носовой части и позади пускового устройства ракеты.

Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

В то же время странами происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БПЛА этого типа. Это США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

Как отметили в ГУР, основная цель новой разработки - создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БПЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.

