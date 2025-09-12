$41.210.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Федоров про корисний ШІ в Україні: мета до 2030 року бути в топ-3 країн щодо його впровадження

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна має на меті стати однією з трьох провідних країн світу за масштабами практичного впровадження штучного інтелекту до 2030 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості створення корисного ШІ, який вирішує реальні проблеми.

Федоров про корисний ШІ в Україні: мета до 2030 року бути в топ-3 країн щодо його впровадження

В Україні ставлять мету бути до 2030 року  в топ-3 країн світу, які максимально масштабно, практично провадили штучний інтелект, який дійсно вирішує якісь проблеми.  Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях  П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.    

Деталі

Я сподіваюся, що інтеграція штучного інтелекту в "Дію" дозволить зробити штучний інтелект, який використовується для вирішення проблем, популярним серед людей різного віку. Ми повинні зробити корисний штучний інтелект, тому що зараз дуже часто ловлять хайп на ШІ, а він не вирішує жодної проблеми в багатьох кейса

 - сказав Федоров.

Федоров наголосив, що корисне використання ШІ повинно стати частиною попкультури в Україні.  

Тому ми ставимо перед собою ціль, щоб Україна до 2030 року була в топ-3 країн світу, які максимально масштабно, практично провадили ШІ, який вирішує якісь проблеми. Це коли сервіси побудовані на ШІ, коли закони, нормативно-правові акти пишуться використовуючи ШІ

 - зазначив Федоров. 

Як приклад він навів ситуацію в Мінцифрі, де вже 70% всіх нормативно-правових актів аналізують завдяки ШІ.  

Ми інтегрували його в документообіг. Ми зекономили на рік тисячі години для юристів

- сказав Федоров.  

Також він прокоментував, чи багато помилок робить ШІ.

Десь 5-7% його галюцинує, але це не великий відсоток у порівнянні скільки витрачають часу люди

- додав Федоров. 

Мінцифра працює над 5 ШІ-продуктами: Федоров розповів деталі

Доповнення

 Мінцифра запустила національного асистента Дія.АІ. Це персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в Дії.   

Анна Мурашко

Технології
Дія (сервіс)
Михайло Федоров
Україна