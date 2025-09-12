Федоров про корисний ШІ в Україні: мета до 2030 року бути в топ-3 країн щодо його впровадження
Київ • УНН
Україна має на меті стати однією з трьох провідних країн світу за масштабами практичного впровадження штучного інтелекту до 2030 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості створення корисного ШІ, який вирішує реальні проблеми.
В Україні ставлять мету бути до 2030 року в топ-3 країн світу, які максимально масштабно, практично провадили штучний інтелект, який дійсно вирішує якісь проблеми. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.
Деталі
Я сподіваюся, що інтеграція штучного інтелекту в "Дію" дозволить зробити штучний інтелект, який використовується для вирішення проблем, популярним серед людей різного віку. Ми повинні зробити корисний штучний інтелект, тому що зараз дуже часто ловлять хайп на ШІ, а він не вирішує жодної проблеми в багатьох кейса
Федоров наголосив, що корисне використання ШІ повинно стати частиною попкультури в Україні.
Тому ми ставимо перед собою ціль, щоб Україна до 2030 року була в топ-3 країн світу, які максимально масштабно, практично провадили ШІ, який вирішує якісь проблеми. Це коли сервіси побудовані на ШІ, коли закони, нормативно-правові акти пишуться використовуючи ШІ
Як приклад він навів ситуацію в Мінцифрі, де вже 70% всіх нормативно-правових актів аналізують завдяки ШІ.
Ми інтегрували його в документообіг. Ми зекономили на рік тисячі години для юристів
Також він прокоментував, чи багато помилок робить ШІ.
Десь 5-7% його галюцинує, але це не великий відсоток у порівнянні скільки витрачають часу люди
Доповнення
Мінцифра запустила національного асистента Дія.АІ. Це персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в Дії.