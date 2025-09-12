$41.210.09
Федоров о полезном ИИ в Украине: цель к 2030 году быть в топ-3 стран по его внедрению

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Украина стремится стать одной из трех ведущих стран мира по масштабам практического внедрения искусственного интеллекта к 2030 году. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул важность создания полезного ИИ, который решает реальные проблемы.

Федоров о полезном ИИ в Украине: цель к 2030 году быть в топ-3 стран по его внедрению

В Украине ставят цель быть к 2030 году в топ-3 стран мира, которые максимально масштабно, практически внедряли искусственный интеллект, который действительно решает какие-то проблемы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.

Детали

Я надеюсь, что интеграция искусственного интеллекта в "Дію" позволит сделать искусственный интеллект, используемый для решения проблем, популярным среди людей разного возраста. Мы должны сделать полезный искусственный интеллект, потому что сейчас очень часто ловят хайп на ИИ, а он не решает ни одной проблемы во многих кейсах

- сказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что полезное использование ИИ должно стать частью поп-культуры в Украине.

Поэтому мы ставим перед собой цель, чтобы Украина к 2030 году была в топ-3 стран мира, которые максимально масштабно, практически внедряли ИИ, который решает какие-то проблемы. Это когда сервисы построены на ИИ, когда законы, нормативно-правовые акты пишутся используя ИИ

- отметил Федоров.

В качестве примера он привел ситуацию в Минцифре, где уже 70% всех нормативно-правовых актов анализируют благодаря ИИ.

Мы интегрировали его в документооборот. Мы сэкономили в год тысячи часов для юристов

- сказал Федоров.

Также он прокомментировал, много ли ошибок делает ИИ.

Где-то 5-7% его галлюцинирует, но это не большой процент по сравнению с тем, сколько тратят времени люди

- добавил Федоров.

Минцифра работает над 5 ИИ-продуктами: Федоров рассказал детали

Дополнение

Минцифра запустила национального ассистента Дія.АІ. Это персональный помощник в мире госуслуг, который знает все о сервисах в Дії.

Анна Мурашко

