Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться

Компания Google предоставляет украинским студентам в возрасте от 18 лет бесплатный годовой доступ к искусственному интеллекту Gemini по подписке AI Pro. Инициатива реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины и Министерства цифровой трансформации и призвана помочь студентам в обучении, исследованиях и творческих проектах, пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщению МОН Украины, все студенты украинских учреждений высшего образования в возрасте от 18 лет могут бесплатно воспользоваться инструментами искусственного интеллекта в рамках подписки Google AI Pro. Активировать доступ можно до 9 декабря 2025 года после прохождения верификации и заполнения короткой онлайн-формы по ссылке.

Что входит в пакет Google AI Pro

Gemini 2.5 Pro – неограниченный доступ к главному ИИ-ассистенту от Google. Он поможет решать учебные задачи, писать эссе, анализировать изображения и работать с научными материалами.

Deep Research – инструмент для глубокого анализа информации. Самостоятельно обрабатывает сотни источников и формирует структурированный отчет, полезный для рефератов и курсовых.

NotebookLM – персональный помощник для систематизации знаний и конспектов. Теперь поддерживает в пять раз больше аудио- и видеоконтента для эффективного обучения.

Veo 3 – генератор коротких видео со звуком на основе текста или фото. Идеален для презентаций, творческих заданий и учебных проектов.

Jules – ИИ-ассистент для программирования, который помогает ИТ-студентам исправлять ошибки в коде и создавать новые функции.

2 ТБ облачного хранилища Google One – дополнительное пространство для хранения учебных материалов, документов, фото и видео.

ИИ может помочь создать биологическое оружие: обнаружена уязвимость в системах биобезопасности