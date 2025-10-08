Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться

$41.320.03
07:23 • 2750 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 10060 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 11790 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 12880 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 51659 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 53582 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39103 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 40775 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36861 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 68988 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений 8 октября, 01:02
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык 8 октября, 02:06
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN 02:56
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны 04:41
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность 07:12
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность 7 октября, 07:12
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство 7 октября, 15:10
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады 7 октября, 07:13
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 68993 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина 6 октября, 12:01
Дональд Трамп
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Илон Маск
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Ужгород
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории 07:42
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула 7 октября, 11:00
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы 6 октября, 18:42
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба 4 октября, 11:30
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса 3 октября, 17:13
Forbes
Тесла Модель Y
Financial Times
Шахед-136
Леопард 2

Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Google открывает бесплатный годовой доступ к искусственному интеллекту Gemini AI Pro для украинских студентов в возрасте от 18 лет. Инициатива реализуется при поддержке МОН и Минцифры, предоставляя инструменты для обучения и исследований.

Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться

Компания Google предоставляет украинским студентам в возрасте от 18 лет бесплатный годовой доступ к искусственному интеллекту Gemini по подписке AI Pro. Инициатива реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины и Министерства цифровой трансформации и призвана помочь студентам в обучении, исследованиях и творческих проектах, пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщению МОН Украины, все студенты украинских учреждений высшего образования в возрасте от 18 лет могут бесплатно воспользоваться инструментами искусственного интеллекта в рамках подписки Google AI Pro. Активировать доступ можно до 9 декабря 2025 года после прохождения верификации и заполнения короткой онлайн-формы по ссылке

Что входит в пакет Google AI Pro

  • Gemini 2.5 Pro – неограниченный доступ к главному ИИ-ассистенту от Google. Он поможет решать учебные задачи, писать эссе, анализировать изображения и работать с научными материалами.
    • Deep Research – инструмент для глубокого анализа информации. Самостоятельно обрабатывает сотни источников и формирует структурированный отчет, полезный для рефератов и курсовых.
      • NotebookLM – персональный помощник для систематизации знаний и конспектов. Теперь поддерживает в пять раз больше аудио- и видеоконтента для эффективного обучения.
        • Veo 3 – генератор коротких видео со звуком на основе текста или фото. Идеален для презентаций, творческих заданий и учебных проектов.
          • Jules – ИИ-ассистент для программирования, который помогает ИТ-студентам исправлять ошибки в коде и создавать новые функции.
            • 2 ТБ облачного хранилища Google One – дополнительное пространство для хранения учебных материалов, документов, фото и видео.

              ИИ может помочь создать биологическое оружие: обнаружена уязвимость в системах биобезопасности03.10.25, 09:29 • 3117 просмотров

              Степан Гафтко

              ТехнологииОбразование
              Министерство образования и науки Украины
              Google