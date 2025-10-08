Google открыл бесплатный доступ к ИИ-сервисам для украинских студентов: кто и как сможет пользоваться
Киев • УНН
Компания Google предоставляет украинским студентам в возрасте от 18 лет бесплатный годовой доступ к искусственному интеллекту Gemini по подписке AI Pro. Инициатива реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины и Министерства цифровой трансформации и призвана помочь студентам в обучении, исследованиях и творческих проектах, пишет УНН.
Подробности
Согласно сообщению МОН Украины, все студенты украинских учреждений высшего образования в возрасте от 18 лет могут бесплатно воспользоваться инструментами искусственного интеллекта в рамках подписки Google AI Pro. Активировать доступ можно до 9 декабря 2025 года после прохождения верификации и заполнения короткой онлайн-формы по ссылке.
Что входит в пакет Google AI Pro
- Gemini 2.5 Pro – неограниченный доступ к главному ИИ-ассистенту от Google. Он поможет решать учебные задачи, писать эссе, анализировать изображения и работать с научными материалами.
- Deep Research – инструмент для глубокого анализа информации. Самостоятельно обрабатывает сотни источников и формирует структурированный отчет, полезный для рефератов и курсовых.
- NotebookLM – персональный помощник для систематизации знаний и конспектов. Теперь поддерживает в пять раз больше аудио- и видеоконтента для эффективного обучения.
- Veo 3 – генератор коротких видео со звуком на основе текста или фото. Идеален для презентаций, творческих заданий и учебных проектов.
- Jules – ИИ-ассистент для программирования, который помогает ИТ-студентам исправлять ошибки в коде и создавать новые функции.
- 2 ТБ облачного хранилища Google One – дополнительное пространство для хранения учебных материалов, документов, фото и видео.
