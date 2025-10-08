Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися

Компанія Google надає українським студентам віком від 18 років безоплатний річний доступ до штучного інтелекту Gemini за підпискою AI Pro. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації й покликана допомогти студентам у навчанні, дослідженнях і творчих проєктах, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням МОН України, усі студенти українських закладів вищої освіти, віком від 18 років можуть безплатно скористатися інструментами штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro. Активувати доступ можна до 9 грудня 2025 року після проходження верифікації та заповнення короткої онлайн-форми за посиланням.

Що входить до пакета Google AI Pro

Gemini 2.5 Pro – необмежений доступ до головного ШІ-асистента від Google. Він допоможе розв’язувати навчальні завдання, писати есе, аналізувати зображення та працювати з науковими матеріалами.

Deep Research – інструмент для глибокого аналізу інформації. Самостійно опрацьовує сотні джерел і формує структурований звіт, корисний для рефератів і курсових.

NotebookLM – персональний помічник для систематизації знань і конспектів. Тепер підтримує у п’ять разів більше аудіо- й відеоконтенту для ефективного навчання.

Veo 3 – генератор коротких відео зі звуком на основі тексту або фото. Ідеальний для презентацій, творчих завдань і навчальних проєктів.

Jules – ШІ-асистент для програмування, який допомагає ІТ-студентам виправляти помилки в коді та створювати нові функції.

2 ТБ хмарного сховища Google One – додатковий простір для зберігання навчальних матеріалів, документів, фото та відео.

