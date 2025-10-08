Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися

$41.320.03
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 11809 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 13025 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 14042 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 53647 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54020 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39371 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 40813 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36894 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70008 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70011 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
Дональд Трамп
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ужгород
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
Forbes
Tesla Model Y
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2

Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Google відкриває безоплатний річний доступ до штучного інтелекту Gemini AI Pro для українських студентів віком від 18 років. Ініціатива реалізується за підтримки МОН та Мінцифри, надаючи інструменти для навчання та досліджень.

Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися

Компанія Google надає українським студентам віком від 18 років безоплатний річний доступ до штучного інтелекту Gemini за підпискою AI Pro. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації й покликана допомогти студентам у навчанні, дослідженнях і творчих проєктах, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням МОН України, усі студенти українських закладів вищої освіти, віком від 18 років можуть безплатно скористатися інструментами штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro. Активувати доступ можна до 9 грудня 2025 року після проходження верифікації та заповнення короткої онлайн-форми за посиланням

Що входить до пакета Google AI Pro

  • Gemini 2.5 Pro – необмежений доступ до головного ШІ-асистента від Google. Він допоможе розв’язувати навчальні завдання, писати есе, аналізувати зображення та працювати з науковими матеріалами.
    • Deep Research – інструмент для глибокого аналізу інформації. Самостійно опрацьовує сотні джерел і формує структурований звіт, корисний для рефератів і курсових.
      • NotebookLM – персональний помічник для систематизації знань і конспектів. Тепер підтримує у п’ять разів більше аудіо- й відеоконтенту для ефективного навчання.
        • Veo 3 – генератор коротких відео зі звуком на основі тексту або фото. Ідеальний для презентацій, творчих завдань і навчальних проєктів.
          • Jules – ШІ-асистент для програмування, який допомагає ІТ-студентам виправляти помилки в коді та створювати нові функції.
            • 2 ТБ хмарного сховища Google One – додатковий простір для зберігання навчальних матеріалів, документів, фото та відео.

              ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки03.10.25, 09:29 • 3117 переглядiв

              Степан Гафтко

              ТехнологіїОсвіта
              Міністерство освіти і науки України
              Google