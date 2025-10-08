Google відкрив безоплатний доступ до ШІ-сервісів для українських студентів: хто і як зможе користуватися
Київ • УНН
Google відкриває безоплатний річний доступ до штучного інтелекту Gemini AI Pro для українських студентів віком від 18 років. Ініціатива реалізується за підтримки МОН та Мінцифри, надаючи інструменти для навчання та досліджень.
Компанія Google надає українським студентам віком від 18 років безоплатний річний доступ до штучного інтелекту Gemini за підпискою AI Pro. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації й покликана допомогти студентам у навчанні, дослідженнях і творчих проєктах, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням МОН України, усі студенти українських закладів вищої освіти, віком від 18 років можуть безплатно скористатися інструментами штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro. Активувати доступ можна до 9 грудня 2025 року після проходження верифікації та заповнення короткої онлайн-форми за посиланням.
Що входить до пакета Google AI Pro
- Gemini 2.5 Pro – необмежений доступ до головного ШІ-асистента від Google. Він допоможе розв’язувати навчальні завдання, писати есе, аналізувати зображення та працювати з науковими матеріалами.
- Deep Research – інструмент для глибокого аналізу інформації. Самостійно опрацьовує сотні джерел і формує структурований звіт, корисний для рефератів і курсових.
- NotebookLM – персональний помічник для систематизації знань і конспектів. Тепер підтримує у п’ять разів більше аудіо- й відеоконтенту для ефективного навчання.
- Veo 3 – генератор коротких відео зі звуком на основі тексту або фото. Ідеальний для презентацій, творчих завдань і навчальних проєктів.
- Jules – ШІ-асистент для програмування, який допомагає ІТ-студентам виправляти помилки в коді та створювати нові функції.
- 2 ТБ хмарного сховища Google One – додатковий простір для зберігання навчальних матеріалів, документів, фото та відео.
ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки03.10.25, 09:29 • 3117 переглядiв