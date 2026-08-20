Пакистан висловив протест США через заяву посла в Нью-Делі про Джамму і Кашмір як частину Індії

Міністерство закордонних справ Пакистану засудило заяву посла США в Нью-Делі Серджіо Гора, що територія регіонів Джамму і Кашміру є "важливою частиною Індії". Також пакистанське МЗС викликало головну дипломатку США в Ісламабаді Наталі Бейкер для подання офіційної скарги, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Гор виступив із цією заявою під час свого першого візиту до Джамму та Кашміру, що перебувають під управлінням Індії. У середу він перебував у Срінагарі, і ці коментарі пролунали після зустрічі з головним міністром союзної території Джамму і Кашміру Омаром Абдуллою.

Контекст

Конфлікт між Індією і Пакистаном за регіон Джамму і Кашмір триває з кінця 1940-х років, коли обидві країни здобули незалежність від Великої Британії. Обидві держави претендують на регіон Джамму та Кашмір у Гімалаях як на свою територію, при цьому керуючи окремими його частинами.

З 1947 року і по наші часи відбулась низка воєн та воєнних конфліктів між Індією та Пакистаном.

Нагадаємо

У червні 2025 року Індія та Пакистан досягли перемир'я без посередництва США.