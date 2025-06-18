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Індія та Пакистан досягли перемир'я без посередництва США: деталі

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Перемир'я між Індією і Пакистаном стало результатом переговорів між країнами, а не посередництва США. Прем'єр-міністр Індії Моді наголосив, що США не мають заслуг у цій ситуації.

Індія та Пакистан досягли перемир'я без посередництва США: деталі

Перемир’я між Індією і Пакистаном, яке було досягнуто після конфлікту в травні, було результатом переговорів між двома країнами, а не посередництва США. Про це повідомляє УНН з посиланням на AlJazeera.

Деталі

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді чітко дав зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що в цій ситуації нема його заслуг.

Впродовж цього періоду не було жодних розмов на будь-якому етапі щодо таких тем, як торговельна угода між Індією та США або посередництво США між Індією та Пакистаном – заявив індійський міністр закордонних справ Вікрам Місрі в середу.

Він зазначив, що лідери Індії і Пакистану поговорили по телефону пізно ввечері у вівторок, після того як вони не змогли зустрітися на полях саміту G7 у Канаді, на якому Моді був запрошеним гостем. Дзвінок тривав 35 хвилин.

Довідка

Індія і Пакистан домовились розвести війська на позиції до початку збройного конфлікту.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше Уряд Пакистану оголосив про початок масштабної військової операції "Bunyan un Marsoos" у відповідь на дії з боку Індії.

Також УНН повідомляв, що між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. При цьому літак жодної зі сторін не виходив за межі повітряного простору своєї країни.

Але після припинення вогню в штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи. Це сталось 10 травня.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Пакистан
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