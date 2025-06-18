Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США: детали
Киев • УНН
Перемирие между Индией и Пакистаном стало результатом переговоров между странами, а не посредничества США. Премьер-министр Индии Моди подчеркнул, что США не имеют заслуг в этой ситуации.
Перемирие между Индией и Пакистаном, которое было достигнуто после конфликта в мае, было результатом переговоров между двумя странами, а не посредничества США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AlJazeera.
Детали
По данным СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди четко дал понять президенту США Дональду Трампу, что в этой ситуации нет его заслуг.
В течение этого периода не было никаких разговоров на любом этапе относительно таких тем, как торговое соглашение между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном – заявил индийский министр иностранных дел Викрам Мисри в среду.
Он отметил, что лидеры Индии и Пакистана поговорили по телефону поздно вечером во вторник, после того как они не смогли встретиться на полях саммита G7 в Канаде, на котором Моди был приглашенным гостем. Звонок длился 35 минут.
Справка
Индия и Пакистан договорились развести войска на позиции до начала вооруженного конфликта.
Напомним
Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".
Позже Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.
Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором принимали участие 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.
Но после прекращения огня в штате Джамму и Кашмир прозвучали взрывы. Это произошло 10 мая.