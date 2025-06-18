Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США: детали

Перемирие между Индией и Пакистаном, которое было достигнуто после конфликта в мае, было результатом переговоров между двумя странами, а не посредничества США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AlJazeera.

Детали

По данным СМИ, премьер-министр Индии Нарендра Моди четко дал понять президенту США Дональду Трампу, что в этой ситуации нет его заслуг.

В течение этого периода не было никаких разговоров на любом этапе относительно таких тем, как торговое соглашение между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном – заявил индийский министр иностранных дел Викрам Мисри в среду.

Он отметил, что лидеры Индии и Пакистана поговорили по телефону поздно вечером во вторник, после того как они не смогли встретиться на полях саммита G7 в Канаде, на котором Моди был приглашенным гостем. Звонок длился 35 минут.

Справка

Индия и Пакистан договорились развести войска на позиции до начала вооруженного конфликта.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.

Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором принимали участие 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.

Но после прекращения огня в штате Джамму и Кашмир прозвучали взрывы. Это произошло 10 мая.