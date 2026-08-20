Пакистан выразил протест США из-за заявления посла в Нью-Дели о Джамму и Кашмире как части Индии

Министерство иностранных дел Пакистана осудило заявление посла США в Нью-Дели Серджио Гора о том, что территория регионов Джамму и Кашмира является "важной частью Индии". Также пакистанский МИД вызвал главного дипломата США в Исламабаде Натали Бейкер для подачи официальной жалобы, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Гор выступил с этим заявлением во время своего первого визита в находящиеся под управлением Индии Джамму и Кашмир. В среду он находился в Сринагаре, и эти комментарии прозвучали после встречи с главным министром союзной территории Джамму и Кашмира Омаром Абдуллой.

Контекст

Конфликт между Индией и Пакистаном из-за региона Джамму и Кашмир продолжается с конца 1940-х годов, когда обе страны обрели независимость от Великобритании. Оба государства претендуют на регион Джамму и Кашмир в Гималаях как на свою территорию, при этом управляя отдельными его частями.

С 1947 года и по настоящее время между Индией и Пакистаном произошел ряд войн и военных конфликтов.

Напомним

В июне 2025 года Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США.