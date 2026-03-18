Макрон і Мерц обговорять долю проблемного проєкту винищувача FCAS за $100 млрд - ЗМІ

Лідери Франції та Німеччини обговорять постраждалу від кризи програму винищувачів FCAS у середу на полях саміту Європейського Союзу, з посиланням на трьох людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Плани щодо розробки футуристичної системи повітряного бою разом з Іспанією висять на волосині на тлі публічної суперечки щодо контролю між французькою Dassault Aviation і Airbus, яка представляє Німеччину та Іспанію в проєкті вартістю 100 мільярдів євро.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона підтвердив, що він і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінуться в середу ввечері напередодні саміту 19-20 березня, але відмовилися сказати, чи обговорюватимуть вони FCAS. Джерело в уряді Німеччини повідомило, що FCAS є однією з тем для обговорення.

Макрон разом із тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель запустив проєкт у 2017 році, а Іспанія приєдналася пізніше.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він оптимістично налаштований, що Берлін і Париж продовжуватимуть співпрацювати над усіма важливими європейськими темами, включаючи безпеку. Асоціація аерокосмічної промисловості Німеччини BDLI закликала створити "винищувач під керівництвом Німеччини в межах реструктуризації FCAS".

Поточні плани передбачають створення з 2040 року набору винищувачів і бойових дронів, що пілотуються, з цифровим зв'язком, який замінить Dassault Rafale і Eurofighter, підтримуваний Airbus. Виробники посварилися щодо наступного етапу, пов’язаного з літаючим демонстратором.

Dassault наполягає на більш чіткому контролі над основною частиною проєкту, пов’язаною з винищувачами, включаючи вибір постачальників, водночас пропонуючи таку саму свободу для Airbus у тих частинах, де він уже номінально лідирує. Airbus заявив, що існуючі угоди, які вимагають рівності між партнерами, повинні бути збережені.

Відносини між двома групами загострилися настільки, що мало хто з учасників проєкту вірить, що він буде реалізований, але будь-яке остаточне рішення має ухвалюватися лідерами країн, причому багато хто вважає, що Макрон чинить опір закликам німецької промисловості зупинити роботу.

Виступаючи під час візиту до Нью-Делі минулого місяця, Макрон відкинув імовірність того, що промислові суперечки можуть затьмарити рішення уряду щодо розробки стратегічної зброї.

"Між компаніями були суперечки; це ​життя бізнесу та людських організацій. Але чи має це вирішувати стратегію ​держав? Відповідь - ні", - сказав він на пресконференції.

Крах франко-німецько-іспанського проєкту, також відомого під французькими ініціалами SCAF, імовірно, спричинить перестановку альянсів у роздробленій оборонній промисловості Європи, пише видання.

До цього часу Німеччина співпрацювала з Британією у розробці сучасних винищувачів, яка цього разу бере участь у конкуруючому проєкті винищувача GCAP разом із Японією та Італією.

Швеція, яка виробляє незалежні Saab Gripen, аналізує власне майбутнє на ринку винищувачів і також розглядається як потенційний партнер для Airbus, якщо FCAS розпадеться, пише видання.

