Макрон і Мерц обговорять долю проблемного проєкту винищувача FCAS за $100 млрд - ЗМІ
Лідери Франції та Німеччини проведуть переговори щодо майбутнього бойової системи FCAS. Проєкт опинився під загрозою через суперечки Dassault та Airbus.
Лідери Франції та Німеччини обговорять постраждалу від кризи програму винищувачів FCAS у середу на полях саміту Європейського Союзу, з посиланням на трьох людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Плани щодо розробки футуристичної системи повітряного бою разом з Іспанією висять на волосині на тлі публічної суперечки щодо контролю між французькою Dassault Aviation і Airbus, яка представляє Німеччину та Іспанію в проєкті вартістю 100 мільярдів євро.
Офіс президента Франції Еммануеля Макрона підтвердив, що він і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінуться в середу ввечері напередодні саміту 19-20 березня, але відмовилися сказати, чи обговорюватимуть вони FCAS. Джерело в уряді Німеччини повідомило, що FCAS є однією з тем для обговорення.
Макрон разом із тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель запустив проєкт у 2017 році, а Іспанія приєдналася пізніше.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він оптимістично налаштований, що Берлін і Париж продовжуватимуть співпрацювати над усіма важливими європейськими темами, включаючи безпеку. Асоціація аерокосмічної промисловості Німеччини BDLI закликала створити "винищувач під керівництвом Німеччини в межах реструктуризації FCAS".
Поточні плани передбачають створення з 2040 року набору винищувачів і бойових дронів, що пілотуються, з цифровим зв'язком, який замінить Dassault Rafale і Eurofighter, підтримуваний Airbus. Виробники посварилися щодо наступного етапу, пов’язаного з літаючим демонстратором.
Dassault наполягає на більш чіткому контролі над основною частиною проєкту, пов’язаною з винищувачами, включаючи вибір постачальників, водночас пропонуючи таку саму свободу для Airbus у тих частинах, де він уже номінально лідирує. Airbus заявив, що існуючі угоди, які вимагають рівності між партнерами, повинні бути збережені.
Відносини між двома групами загострилися настільки, що мало хто з учасників проєкту вірить, що він буде реалізований, але будь-яке остаточне рішення має ухвалюватися лідерами країн, причому багато хто вважає, що Макрон чинить опір закликам німецької промисловості зупинити роботу.
Виступаючи під час візиту до Нью-Делі минулого місяця, Макрон відкинув імовірність того, що промислові суперечки можуть затьмарити рішення уряду щодо розробки стратегічної зброї.
"Між компаніями були суперечки; це життя бізнесу та людських організацій. Але чи має це вирішувати стратегію держав? Відповідь - ні", - сказав він на пресконференції.
Крах франко-німецько-іспанського проєкту, також відомого під французькими ініціалами SCAF, імовірно, спричинить перестановку альянсів у роздробленій оборонній промисловості Європи, пише видання.
До цього часу Німеччина співпрацювала з Британією у розробці сучасних винищувачів, яка цього разу бере участь у конкуруючому проєкті винищувача GCAP разом із Японією та Італією.
Швеція, яка виробляє незалежні Saab Gripen, аналізує власне майбутнє на ринку винищувачів і також розглядається як потенційний партнер для Airbus, якщо FCAS розпадеться, пише видання.
