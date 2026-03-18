ukenru
09:39 • 3166 перегляди
09:19 • 8380 перегляди
07:35 • 14633 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 23596 перегляди
17 березня, 20:08 • 37994 перегляди
17 березня, 16:45 • 37337 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 43721 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 37781 перегляди
17 березня, 14:51 • 28805 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 23609 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3.3м/с
78%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ігор Терехов
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харків
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Saab JAS 39 Gripen

Макрон і Мерц обговорять долю проблемного проєкту винищувача FCAS за $100 млрд - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2616 перегляди

Лідери Франції та Німеччини проведуть переговори щодо майбутнього бойової системи FCAS. Проєкт опинився під загрозою через суперечки Dassault та Airbus.

Лідери Франції та Німеччини обговорять постраждалу від кризи програму винищувачів FCAS у середу на полях саміту Європейського Союзу, з посиланням на трьох людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Плани щодо розробки футуристичної системи повітряного бою разом з Іспанією висять на волосині на тлі публічної суперечки щодо контролю між французькою Dassault Aviation і Airbus, яка представляє Німеччину та Іспанію в проєкті вартістю 100 мільярдів євро.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона підтвердив, що він і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінуться в середу ввечері напередодні саміту 19-20 березня, але відмовилися сказати, чи обговорюватимуть вони FCAS. Джерело в уряді Німеччини повідомило, що FCAS є однією з тем для обговорення.

Макрон разом із тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель запустив проєкт у 2017 році, а Іспанія приєдналася пізніше.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він оптимістично налаштований, що Берлін і Париж продовжуватимуть співпрацювати над усіма важливими європейськими темами, включаючи безпеку. Асоціація аерокосмічної промисловості Німеччини BDLI закликала створити "винищувач під керівництвом Німеччини в межах реструктуризації FCAS".

Поточні плани передбачають створення з 2040 року набору винищувачів і бойових дронів, що пілотуються, з цифровим зв'язком, який замінить Dassault Rafale і Eurofighter, підтримуваний Airbus. Виробники посварилися щодо наступного етапу, пов’язаного з літаючим демонстратором.

Dassault наполягає на більш чіткому контролі над основною частиною проєкту, пов’язаною з винищувачами, включаючи вибір постачальників, водночас пропонуючи таку саму свободу для Airbus у тих частинах, де він уже номінально лідирує. Airbus заявив, що існуючі угоди, які вимагають рівності між партнерами, повинні бути збережені.

Відносини між двома групами загострилися настільки, що мало хто з учасників проєкту вірить, що він буде реалізований, але будь-яке остаточне рішення має ухвалюватися лідерами країн, причому багато хто вважає, що Макрон чинить опір закликам німецької промисловості зупинити роботу.

Виступаючи під час візиту до Нью-Делі минулого місяця, Макрон відкинув імовірність того, що промислові суперечки можуть затьмарити рішення уряду щодо розробки стратегічної зброї.

"Між компаніями були суперечки; це ​життя бізнесу та людських організацій. Але чи має це вирішувати стратегію ​держав? Відповідь - ні", - сказав він на пресконференції.

Крах франко-німецько-іспанського проєкту, також відомого під французькими ініціалами SCAF, імовірно, спричинить перестановку альянсів у роздробленій оборонній промисловості Європи, пише видання.

До цього часу Німеччина співпрацювала з Британією у розробці сучасних винищувачів, яка цього разу бере участь у конкуруючому проєкті винищувача GCAP разом із Японією та Італією.

Швеція, яка виробляє незалежні Saab Gripen, аналізує власне майбутнє на ринку винищувачів і також розглядається як потенційний партнер для Airbus, якщо FCAS розпадеться, пише видання.

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Державний бюджет
Сутички
Ангела Меркель
Dassault Rafale
Airbus
Eurofighter Typhoon
Saab JAS 39 Gripen
Reuters
Нью-Делі
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Швеція
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Японія