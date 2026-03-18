Макрон и Шольц обсудят судьбу проблемного проекта истребителя FCAS за $100 млрд - СМИ

$43.950.1350.640.06
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 19929 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 34822 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 35144 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 42157 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 37112 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 28376 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 23330 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 19130 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 15589 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Популярные новости
В Киеве разоблачили финансовую пирамиду на более чем 20 млн грн17 марта, 23:27 • 10935 просмотра
Новая инфооперация против Украины, в кремле говорят, что многие политики рф имеют украинские корни - СВР17 марта, 23:50 • 12222 просмотра
Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости18 марта, 01:30 • 13432 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 20305 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский06:46 • 6342 просмотра
публикации
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 20584 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 43314 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 60076 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 58321 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 72758 просмотра
Макрон и Шольц обсудят судьбу проблемного проекта истребителя FCAS за $100 млрд - СМИ

Лидеры Франции и Германии проведут переговоры о будущем боевой системы FCAS. Проект оказался под угрозой из-за споров Dassault и Airbus.

Макрон и Шольц обсудят судьбу проблемного проекта истребителя FCAS за $100 млрд - СМИ

Лидеры Франции и Германии обсудят пострадавшую от кризиса программу истребителей FCAS в среду на полях саммита Европейского Союза, со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Планы по разработке футуристической системы воздушного боя вместе с Испанией висят на волоске на фоне публичного спора относительно контроля между французской Dassault Aviation и Airbus, которая представляет Германию и Испанию в проекте стоимостью 100 миллиардов евро.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона подтвердил, что он и канцлер Германии Фридрих Мерц встретятся в среду вечером накануне саммита 19-20 марта, но отказались сказать, будут ли они обсуждать FCAS. Источник в правительстве Германии сообщил, что FCAS является одной из тем для обсуждения.

Макрон вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель запустил проект в 2017 году, а Испания присоединилась позже.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что он оптимистично настроен, что Берлин и Париж будут продолжать сотрудничать по всем важным европейским темам, включая безопасность. Ассоциация аэрокосмической промышленности Германии BDLI призвала создать "истребитель под руководством Германии в рамках реструктуризации FCAS".

Текущие планы предусматривают создание с 2040 года набора истребителей и боевых дронов, пилотируемых, с цифровой связью, который заменит Dassault Rafale и Eurofighter, поддерживаемый Airbus. Производители поссорились относительно следующего этапа, связанного с летающим демонстратором.

Dassault настаивает на более четком контроле над основной частью проекта, связанной с истребителями, включая выбор поставщиков, в то же время предлагая такую же свободу для Airbus в тех частях, где он уже номинально лидирует. Airbus заявил, что существующие соглашения, которые требуют равенства между партнерами, должны быть сохранены.

Отношения между двумя группами обострились настолько, что мало кто из участников проекта верит, что он будет реализован, но любое окончательное решение должно приниматься лидерами стран, причем многие считают, что Макрон сопротивляется призывам немецкой промышленности остановить работу.

Выступая во время визита в Нью-Дели в прошлом месяце, Макрон отверг вероятность того, что промышленные споры могут омрачить решения правительства относительно разработки стратегического оружия.

"Между компаниями были споры; это жизнь бизнеса и человеческих организаций. Но должно ли это решать стратегию государств? Ответ - нет", - сказал он на пресс-конференции.

Крах франко-германо-испанского проекта, также известного под французскими инициалами SCAF, вероятно, повлечет за собой перестановку альянсов в раздробленной оборонной промышленности Европы, пишет издание.

До этого времени Германия сотрудничала с Британией в разработке современных истребителей, которая на этот раз участвует в конкурирующем проекте истребителя GCAP вместе с Японией и Италией.

Швеция, которая производит независимые Saab Gripen, анализирует собственное будущее на рынке истребителей и также рассматривается как потенциальный партнер для Airbus, если FCAS распадется, пишет издание.

Франция отработала боевое применение истребителей Rafale с ударом ракетами SCALP по сценарию против РФ30.01.26, 01:39 • 7614 просмотров

Юлия Шрамко

