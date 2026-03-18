Макрон и Шольц обсудят судьбу проблемного проекта истребителя FCAS за $100 млрд - СМИ

Лидеры Франции и Германии обсудят пострадавшую от кризиса программу истребителей FCAS в среду на полях саммита Европейского Союза, со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Планы по разработке футуристической системы воздушного боя вместе с Испанией висят на волоске на фоне публичного спора относительно контроля между французской Dassault Aviation и Airbus, которая представляет Германию и Испанию в проекте стоимостью 100 миллиардов евро.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона подтвердил, что он и канцлер Германии Фридрих Мерц встретятся в среду вечером накануне саммита 19-20 марта, но отказались сказать, будут ли они обсуждать FCAS. Источник в правительстве Германии сообщил, что FCAS является одной из тем для обсуждения.

Макрон вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель запустил проект в 2017 году, а Испания присоединилась позже.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что он оптимистично настроен, что Берлин и Париж будут продолжать сотрудничать по всем важным европейским темам, включая безопасность. Ассоциация аэрокосмической промышленности Германии BDLI призвала создать "истребитель под руководством Германии в рамках реструктуризации FCAS".

Текущие планы предусматривают создание с 2040 года набора истребителей и боевых дронов, пилотируемых, с цифровой связью, который заменит Dassault Rafale и Eurofighter, поддерживаемый Airbus. Производители поссорились относительно следующего этапа, связанного с летающим демонстратором.

Dassault настаивает на более четком контроле над основной частью проекта, связанной с истребителями, включая выбор поставщиков, в то же время предлагая такую же свободу для Airbus в тех частях, где он уже номинально лидирует. Airbus заявил, что существующие соглашения, которые требуют равенства между партнерами, должны быть сохранены.

Отношения между двумя группами обострились настолько, что мало кто из участников проекта верит, что он будет реализован, но любое окончательное решение должно приниматься лидерами стран, причем многие считают, что Макрон сопротивляется призывам немецкой промышленности остановить работу.

Выступая во время визита в Нью-Дели в прошлом месяце, Макрон отверг вероятность того, что промышленные споры могут омрачить решения правительства относительно разработки стратегического оружия.

"Между компаниями были споры; это жизнь бизнеса и человеческих организаций. Но должно ли это решать стратегию государств? Ответ - нет", - сказал он на пресс-конференции.

Крах франко-германо-испанского проекта, также известного под французскими инициалами SCAF, вероятно, повлечет за собой перестановку альянсов в раздробленной оборонной промышленности Европы, пишет издание.

До этого времени Германия сотрудничала с Британией в разработке современных истребителей, которая на этот раз участвует в конкурирующем проекте истребителя GCAP вместе с Японией и Италией.

Швеция, которая производит независимые Saab Gripen, анализирует собственное будущее на рынке истребителей и также рассматривается как потенциальный партнер для Airbus, если FCAS распадется, пишет издание.

