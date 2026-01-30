Франция отработала боевое применение истребителей Rafale с ударом ракетами SCALP по сценарию против РФ
Воздушно-космические силы Франции провели учения, имитируя наступательную операцию против высокотехнологичного противника. Ключевым элементом стал запуск крылатых ракет SCALP с истребителей Rafale по сценарию, приближенному к боевым действиям с РФ.
Воздушно-космические силы Франции провели масштабные учения, в рамках которых имитировали наступательную операцию против высокотехнологичного противника, используя сценарий, приближенный к боевым действиям с РФ. Ключевым элементом тренировок стал запуск крылатых ракет SCALP с истребителей Rafale, что демонстрирует готовность Парижа к применению средств глубокого поражения в случае масштабного конфликта. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.
Детали
Учения включали имитацию преодоления плотной системы противовоздушной обороны противника и поражения стратегических целей на больших расстояниях. Истребители Rafale совершали полеты в условиях активного радиоэлектронного подавления, после чего выполняли пуски дальнобойных ракет SCALP. Эти маневры являются частью стратегической проверки боеготовности ядерных и обычных сил сдерживания Франции.
Такие тренировки позволяют пилотам и техническому персоналу поддерживать высочайший уровень навыков в использовании сложного оружия против равного по силе врага
Особое внимание уделялось синхронизации действий авиации с наземными системами разведки и управления.
Геополитический контекст и модернизация вооружения
Активизация подобных учений непосредственно связана с изменением ситуации безопасности в Европе и агрессивной риторикой Кремля. Франция не только демонстрирует мощь собственного авиапарка, но и проверяет совместимость своих систем с сетецентрическими стандартами НАТО. Успешная отработка ударов ракетами SCALP подтверждает эффективность французской авиационной платформы как одного из главных элементов европейской безопасности.
