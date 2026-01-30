Франция отработала боевое применение истребителей Rafale с ударом ракетами SCALP по сценарию против РФ

Воздушно-космические силы Франции провели масштабные учения, в рамках которых имитировали наступательную операцию против высокотехнологичного противника, используя сценарий, приближенный к боевым действиям с РФ. Ключевым элементом тренировок стал запуск крылатых ракет SCALP с истребителей Rafale, что демонстрирует готовность Парижа к применению средств глубокого поражения в случае масштабного конфликта. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Учения включали имитацию преодоления плотной системы противовоздушной обороны противника и поражения стратегических целей на больших расстояниях. Истребители Rafale совершали полеты в условиях активного радиоэлектронного подавления, после чего выполняли пуски дальнобойных ракет SCALP. Эти маневры являются частью стратегической проверки боеготовности ядерных и обычных сил сдерживания Франции.

Такие тренировки позволяют пилотам и техническому персоналу поддерживать высочайший уровень навыков в использовании сложного оружия против равного по силе врага – отметили в командовании Воздушно-космических сил.

Особое внимание уделялось синхронизации действий авиации с наземными системами разведки и управления.

Геополитический контекст и модернизация вооружения

Активизация подобных учений непосредственно связана с изменением ситуации безопасности в Европе и агрессивной риторикой Кремля. Франция не только демонстрирует мощь собственного авиапарка, но и проверяет совместимость своих систем с сетецентрическими стандартами НАТО. Успешная отработка ударов ракетами SCALP подтверждает эффективность французской авиационной платформы как одного из главных элементов европейской безопасности.

