Франция отработала боевое применение истребителей Rafale с ударом ракетами SCALP по сценарию против РФ

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 6514 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
19:28 • 10116 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 11784 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 16443 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 18440 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 30568 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 27681 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31308 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28035 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 16444 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
Франция отработала боевое применение истребителей Rafale с ударом ракетами SCALP по сценарию против РФ

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Воздушно-космические силы Франции провели учения, имитируя наступательную операцию против высокотехнологичного противника. Ключевым элементом стал запуск крылатых ракет SCALP с истребителей Rafale по сценарию, приближенному к боевым действиям с РФ.

Франция отработала боевое применение истребителей Rafale с ударом ракетами SCALP по сценарию против РФ

Воздушно-космические силы Франции провели масштабные учения, в рамках которых имитировали наступательную операцию против высокотехнологичного противника, используя сценарий, приближенный к боевым действиям с РФ. Ключевым элементом тренировок стал запуск крылатых ракет SCALP с истребителей Rafale, что демонстрирует готовность Парижа к применению средств глубокого поражения в случае масштабного конфликта. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Учения включали имитацию преодоления плотной системы противовоздушной обороны противника и поражения стратегических целей на больших расстояниях. Истребители Rafale совершали полеты в условиях активного радиоэлектронного подавления, после чего выполняли пуски дальнобойных ракет SCALP. Эти маневры являются частью стратегической проверки боеготовности ядерных и обычных сил сдерживания Франции.

Испанские истребители перехватили вооруженные российские Су-30СМ над Балтикой29.01.26, 23:15 • 1804 просмотра

Такие тренировки позволяют пилотам и техническому персоналу поддерживать высочайший уровень навыков в использовании сложного оружия против равного по силе врага

– отметили в командовании Воздушно-космических сил.

Особое внимание уделялось синхронизации действий авиации с наземными системами разведки и управления.

Геополитический контекст и модернизация вооружения

Активизация подобных учений непосредственно связана с изменением ситуации безопасности в Европе и агрессивной риторикой Кремля. Франция не только демонстрирует мощь собственного авиапарка, но и проверяет совместимость своих систем с сетецентрическими стандартами НАТО. Успешная отработка ударов ракетами SCALP подтверждает эффективность французской авиационной платформы как одного из главных элементов европейской безопасности. 

Будущее европейского истребителя FCAS под вопросом: проект на €100 миллиардов на грани краха16.12.25, 21:56 • 5658 просмотров

Степан Гафтко

Ядерное оружие
Техника
Военное положение
Война в Украине
Dassault Rafale
Крылатая ракета Storm Shadow
НАТО
Франция