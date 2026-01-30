$42.770.19
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 4312 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
19:28 • 8466 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 11031 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 15503 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 18054 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 30020 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27297 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30977 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27747 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Франція відпрацювала бойове застосування винищувачів Rafale з ударом ракетами SCALP по сценарію проти рф

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Повітряно-космічні сили Франції провели навчання, імітуючи наступальну операцію проти високотехнологічного противника. Ключовим елементом став запуск крилатих ракет SCALP з винищувачів Rafale за сценарієм, наближеним до бойових дій з рф.

Франція відпрацювала бойове застосування винищувачів Rafale з ударом ракетами SCALP по сценарію проти рф

Повітряно-космічні сили Франції провели масштабні навчання, в межах яких імітували наступальну операцію проти високотехнологічного противника, використовуючи сценарій, наближений до бойових дій з рф. Ключовим елементом тренувань став запуск крилатих ракет SCALP з винищувачів Rafale, що демонструє готовність Парижа до застосування засобів глибокого ураження у разі масштабного конфлікту. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Деталі

Навчання включали імітацію подолання щільної системи протиповітряної оборони противника та ураження стратегічних цілей на великих відстанях. Винищувачі Rafale здійснювали польоти в умовах активного радіоелектронного придушення, після чого виконували пуски далекобійних ракет SCALP. Ці маневри є частиною стратегічної перевірки боєготовності ядерних та звичайних сил стримування Франції.

Такі тренування дозволяють пілотам і технічному персоналу підтримувати найвищий рівень навичок у використанні складної зброї проти рівного за силою ворога

– зазначили у командуванні Повітряно-космічних сил.

Особлива увага приділялася синхронізації дій авіації з наземними системами розвідки та управління.

Геополітичний контекст та модернізація озброєння

Активізація подібних навчань безпосередньо пов’язана зі зміною безпекової ситуації в Європі та агресивною риторикою кремля. Франція не лише демонструє потужність власного авіапарку, а й перевіряє сумісність своїх систем із мережецентричними стандартами НАТО. Успішне відпрацювання ударів ракетами SCALP підтверджує ефективність французької авіаційної платформи як одного з головних елементів європейської безпеки. 

Степан Гафтко

