Франція відпрацювала бойове застосування винищувачів Rafale з ударом ракетами SCALP по сценарію проти рф

Повітряно-космічні сили Франції провели масштабні навчання, в межах яких імітували наступальну операцію проти високотехнологічного противника, використовуючи сценарій, наближений до бойових дій з рф. Ключовим елементом тренувань став запуск крилатих ракет SCALP з винищувачів Rafale, що демонструє готовність Парижа до застосування засобів глибокого ураження у разі масштабного конфлікту. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Деталі

Навчання включали імітацію подолання щільної системи протиповітряної оборони противника та ураження стратегічних цілей на великих відстанях. Винищувачі Rafale здійснювали польоти в умовах активного радіоелектронного придушення, після чого виконували пуски далекобійних ракет SCALP. Ці маневри є частиною стратегічної перевірки боєготовності ядерних та звичайних сил стримування Франції.

Такі тренування дозволяють пілотам і технічному персоналу підтримувати найвищий рівень навичок у використанні складної зброї проти рівного за силою ворога – зазначили у командуванні Повітряно-космічних сил.

Особлива увага приділялася синхронізації дій авіації з наземними системами розвідки та управління.

Геополітичний контекст та модернізація озброєння

Активізація подібних навчань безпосередньо пов’язана зі зміною безпекової ситуації в Європі та агресивною риторикою кремля. Франція не лише демонструє потужність власного авіапарку, а й перевіряє сумісність своїх систем із мережецентричними стандартами НАТО. Успішне відпрацювання ударів ракетами SCALP підтверджує ефективність французької авіаційної платформи як одного з головних елементів європейської безпеки.

