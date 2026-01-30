Індія закупила дрони V-BAT, що пройшли випробування в Україні, та готується до їх локального виробництва

$42.770.19
23:28 • 3658 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 11396 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 12460 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 13412 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 18453 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 19284 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 31604 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 28446 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 31937 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28532 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Світовий порядок змінюється: ЄС готується до нових загроз у 2026 році
29 січня, 17:27 • 3132 перегляди
Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня
29 січня, 17:33 • 3958 перегляди
ЄС вніс росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів та готує нові санкції
29 січня, 17:57 • 2702 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
29 січня, 18:08 • 6958 перегляди
Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабанду
29 січня, 18:56 • 2800 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 18449 перегляди
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 18449 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
29 січня, 16:36 • 15710 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
29 січня, 15:15 • 19624 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
28 січня, 10:59 • 80046 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
28 січня, 07:00 • 108168 перегляди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Венесуела
Китай
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
29 січня, 18:08 • 6974 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
29 січня, 16:52 • 9396 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
28 січня, 18:25 • 33062 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
27 січня, 18:07 • 58873 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
27 січня, 17:26 • 55940 перегляди
Техніка
Опалення
Дипломатка
Financial Times
Фільм

Індія закупила дрони V-BAT, що пройшли випробування в Україні, та готується до їх локального виробництва

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Індійська армія придбала розвідувальні безпілотники V-BAT після успішного бойового застосування в Україні. Індія планує локалізувати виробництво цих дронів, що відповідає програмі "Make in India".

Індія закупила дрони V-BAT, що пройшли випробування в Україні, та готується до їх локального виробництва

Індійська армія офіційно уклала контракт на придбання сучасних розвідувальних безпілотників V-BAT від американської компанії Shield AI. Це рішення було прийнято після успішного бойового застосування цих дронів в Україні, де вони продемонстрували високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та здатність працювати в складних умовах. Про це пише УНН.

Деталі

Дрони V-BAT мають унікальну конструкцію вертикального зльоту та посадки, що дозволяє використовувати їх з обмежених майданчиків без потреби в спеціальних злітних смугах.

США закуповують бронемашини COMMANDO Select для України22.01.26, 22:22 • 5095 переглядiв

В Україні ці безпілотники зарекомендували себе як ефективний засіб для ведення розвідки на значній відстані, ігноруючи ворожі завади РЕБ. Саме цей досвід став вирішальним аргументом для Нью-Делі при виборі постачальника для зміцнення власних кордонів.

Придбання V-BAT є стратегічним кроком для посилення наших розвідувальних можливостей на складних ландшафта

– зазначають представники індійського оборонного відомства.

Очікується, що перші партії дронів будуть спрямовані на патрулювання високогірних районів та морських рубежів.

Норвегія обрала південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo замість американських HIMARS29.01.26, 05:54 • 6100 переглядiв

Важливою частиною угоди є не просто закупівля готових зразків, а повна локалізація технології. В Індії вже розпочато будівництво заводу, де дрони V-BAT виготовлятимуться за ліцензією Shield AI. Це дозволить країні не лише оперативно поповнювати парк безпілотників, а й стати регіональним хабом для технічного обслуговування цієї платформи.

Такий крок відповідає державній програмі "Make in India", спрямованій на зменшення залежності від імпорту готової військової продукції. Окрім самих літальних апаратів, індійські фахівці працюватимуть над інтеграцією власного програмного забезпечення та систем зв'язку в американську платформу.

Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27.01.26, 04:28 • 43473 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Нью-Делі
Індія
Україна