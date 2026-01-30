Індія закупила дрони V-BAT, що пройшли випробування в Україні, та готується до їх локального виробництва

Індійська армія офіційно уклала контракт на придбання сучасних розвідувальних безпілотників V-BAT від американської компанії Shield AI. Це рішення було прийнято після успішного бойового застосування цих дронів в Україні, де вони продемонстрували високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та здатність працювати в складних умовах. Про це пише УНН.

Деталі

Дрони V-BAT мають унікальну конструкцію вертикального зльоту та посадки, що дозволяє використовувати їх з обмежених майданчиків без потреби в спеціальних злітних смугах.

США закуповують бронемашини COMMANDO Select для України

В Україні ці безпілотники зарекомендували себе як ефективний засіб для ведення розвідки на значній відстані, ігноруючи ворожі завади РЕБ. Саме цей досвід став вирішальним аргументом для Нью-Делі при виборі постачальника для зміцнення власних кордонів.

Придбання V-BAT є стратегічним кроком для посилення наших розвідувальних можливостей на складних ландшафта – зазначають представники індійського оборонного відомства.

Очікується, що перші партії дронів будуть спрямовані на патрулювання високогірних районів та морських рубежів.

Норвегія обрала південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo замість американських HIMARS

Важливою частиною угоди є не просто закупівля готових зразків, а повна локалізація технології. В Індії вже розпочато будівництво заводу, де дрони V-BAT виготовлятимуться за ліцензією Shield AI. Це дозволить країні не лише оперативно поповнювати парк безпілотників, а й стати регіональним хабом для технічного обслуговування цієї платформи.

Такий крок відповідає державній програмі "Make in India", спрямованій на зменшення залежності від імпорту готової військової продукції. Окрім самих літальних апаратів, індійські фахівці працюватимуть над інтеграцією власного програмного забезпечення та систем зв'язку в американську платформу.

Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph