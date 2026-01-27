Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph

$43.140.03
26 січня, 17:23 • 10669 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 24441 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 20514 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 26786 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 24908 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 40065 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25643 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50927 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22834 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42172 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 7000 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 12216 перегляди
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"20:58 • 5620 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум21:05 • 3660 перегляди
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ21:41 • 4306 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 12234 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 24441 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 40065 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50927 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 43842 перегляди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Донецька область
Дніпропетровська область
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 7028 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 12465 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 13687 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 17198 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 36256 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Франція виступає проти спрощення правил для України щодо купівлі британських ракет Storm Shadow, наполягаючи на використанні коштів ЄС виключно всередині блоку. Париж прагне стратегічної автономії ЄС, що викликає внутрішні суперечності.

Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph

Франція виступає проти спроб спростити для України купівлю британських ракет Storm Shadow. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Франція виступила проти пом'якшення правил, які дозволили б Україні використовувати європейський кредит для закупівлі британського озброєння. Натомість Париж наполягає на тому, що кошти нового фінансового інструменту мають витрачатися виключно всередині Євросоюзу, з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.

Представники Міноборони України підрахували, що цього року їм знадобиться 24 мільярди євро на придбання військової техніки з-за меж ЄС. Ця цифра в основному стосується постачання американських систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів PAC-3, але ракети далекого радіуса дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни можуть бути не в змозі забезпечити. Європейські представники коаліції визначили британську крилату ракету Storm Shadow як потенційний варіант для заповнення прогалини

- йдеться у статті.

Однак, за словами дипломатичного джерела, Франція виявилася "очевидним" противником цих пропозицій.

Париж перебуває в центрі зусиль, спрямованих на те, щоб зробити ЄС стратегічно автономним від своїх союзників, головним чином від США, через конфлікти з Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію. Він стверджував, що будь-які кошти, пожертвувані Україні, повинні бути використані для підтримки внутрішньої оборонної промисловості блоку, а не для оборонних потреб Києва. Це призвело до внутрішніх протирічь, при цьому такий підхід перешкоджатиме здатності України захищатися, особливо від російських повітряних бомбардувань

- пише видання.

Вказується, що спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Берлін не має змоги постачати Україні наступні системи ППО Patriot із власних запасів.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 8943 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Дейлі телеграф
Storm Shadow
Міністерство оборони України
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Європейський Союз
Париж
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна