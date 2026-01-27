Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph
Київ • УНН
Франція виступає проти спрощення правил для України щодо купівлі британських ракет Storm Shadow, наполягаючи на використанні коштів ЄС виключно всередині блоку. Париж прагне стратегічної автономії ЄС, що викликає внутрішні суперечності.
Франція виступає проти спроб спростити для України купівлю британських ракет Storm Shadow. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Франція виступила проти пом'якшення правил, які дозволили б Україні використовувати європейський кредит для закупівлі британського озброєння. Натомість Париж наполягає на тому, що кошти нового фінансового інструменту мають витрачатися виключно всередині Євросоюзу, з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.
Представники Міноборони України підрахували, що цього року їм знадобиться 24 мільярди євро на придбання військової техніки з-за меж ЄС. Ця цифра в основному стосується постачання американських систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів PAC-3, але ракети далекого радіуса дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни можуть бути не в змозі забезпечити. Європейські представники коаліції визначили британську крилату ракету Storm Shadow як потенційний варіант для заповнення прогалини
Однак, за словами дипломатичного джерела, Франція виявилася "очевидним" противником цих пропозицій.
Париж перебуває в центрі зусиль, спрямованих на те, щоб зробити ЄС стратегічно автономним від своїх союзників, головним чином від США, через конфлікти з Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію. Він стверджував, що будь-які кошти, пожертвувані Україні, повинні бути використані для підтримки внутрішньої оборонної промисловості блоку, а не для оборонних потреб Києва. Це призвело до внутрішніх протирічь, при цьому такий підхід перешкоджатиме здатності України захищатися, особливо від російських повітряних бомбардувань
Вказується, що спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Берлін не має змоги постачати Україні наступні системи ППО Patriot із власних запасів.
Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 8943 перегляди