Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph

Франція виступає проти спроб спростити для України купівлю британських ракет Storm Shadow. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.

Зазначається, що Франція виступила проти пом'якшення правил, які дозволили б Україні використовувати європейський кредит для закупівлі британського озброєння. Натомість Париж наполягає на тому, що кошти нового фінансового інструменту мають витрачатися виключно всередині Євросоюзу, з пріоритетом для європейської оборонної промисловості.

Представники Міноборони України підрахували, що цього року їм знадобиться 24 мільярди євро на придбання військової техніки з-за меж ЄС. Ця цифра в основному стосується постачання американських систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів PAC-3, але ракети далекого радіуса дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни можуть бути не в змозі забезпечити. Європейські представники коаліції визначили британську крилату ракету Storm Shadow як потенційний варіант для заповнення прогалини - йдеться у статті.

Однак, за словами дипломатичного джерела, Франція виявилася "очевидним" противником цих пропозицій.

Париж перебуває в центрі зусиль, спрямованих на те, щоб зробити ЄС стратегічно автономним від своїх союзників, головним чином від США, через конфлікти з Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію. Він стверджував, що будь-які кошти, пожертвувані Україні, повинні бути використані для підтримки внутрішньої оборонної промисловості блоку, а не для оборонних потреб Києва. Це призвело до внутрішніх протирічь, при цьому такий підхід перешкоджатиме здатності України захищатися, особливо від російських повітряних бомбардувань - пише видання.

Вказується, що спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Берлін не має змоги постачати Україні наступні системи ППО Patriot із власних запасів.

