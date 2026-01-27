$43.140.03
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Франция выступает против упрощения правил для Украины по покупке британских ракет Storm Shadow, настаивая на использовании средств ЕС исключительно внутри блока. Париж стремится к стратегической автономии ЕС, что вызывает внутренние противоречия.

Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph

Франция выступает против попыток упростить для Украины покупку британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Франция выступила против смягчения правил, которые позволили бы Украине использовать европейский кредит для закупки британского вооружения. Вместо этого Париж настаивает на том, что средства нового финансового инструмента должны расходоваться исключительно внутри Евросоюза, с приоритетом для европейской оборонной промышленности.

Представители Минобороны Украины подсчитали, что в этом году им понадобится 24 миллиарда евро на приобретение военной техники из-за пределов ЕС. Эта цифра в основном касается поставок американских систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3, но ракеты дальнего радиуса действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны могут быть не в состоянии обеспечить. Европейские представители коалиции определили британскую крылатую ракету Storm Shadow как потенциальный вариант для заполнения пробела

- говорится в статье.

Однако, по словам дипломатического источника, Франция оказалась "очевидным" противником этих предложений.

Париж находится в центре усилий, направленных на то, чтобы сделать ЕС стратегически автономным от своих союзников, главным образом от США, из-за конфликтов с Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию. Он утверждал, что любые средства, пожертвованные Украине, должны быть использованы для поддержки внутренней оборонной промышленности блока, а не для оборонных нужд Киева. Это привело к внутренним противоречиям, при этом такой подход будет препятствовать способности Украины защищаться, особенно от российских воздушных бомбардировок

- пишет издание.

Указывается, что попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Берлин не имеет возможности поставлять Украине следующие системы ПВО Patriot из собственных запасов.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Крылатая ракета Storm Shadow
Министерство обороны Украины
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европейский Союз
Париж
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина