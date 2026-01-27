Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph

Франция выступает против попыток упростить для Украины покупку британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Франция выступила против смягчения правил, которые позволили бы Украине использовать европейский кредит для закупки британского вооружения. Вместо этого Париж настаивает на том, что средства нового финансового инструмента должны расходоваться исключительно внутри Евросоюза, с приоритетом для европейской оборонной промышленности.

Представители Минобороны Украины подсчитали, что в этом году им понадобится 24 миллиарда евро на приобретение военной техники из-за пределов ЕС. Эта цифра в основном касается поставок американских систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3, но ракеты дальнего радиуса действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны могут быть не в состоянии обеспечить. Европейские представители коалиции определили британскую крылатую ракету Storm Shadow как потенциальный вариант для заполнения пробела - говорится в статье.

Однако, по словам дипломатического источника, Франция оказалась "очевидным" противником этих предложений.

Париж находится в центре усилий, направленных на то, чтобы сделать ЕС стратегически автономным от своих союзников, главным образом от США, из-за конфликтов с Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию. Он утверждал, что любые средства, пожертвованные Украине, должны быть использованы для поддержки внутренней оборонной промышленности блока, а не для оборонных нужд Киева. Это привело к внутренним противоречиям, при этом такой подход будет препятствовать способности Украины защищаться, особенно от российских воздушных бомбардировок - пишет издание.

Указывается, что попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды.

