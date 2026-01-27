Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Берлін не має змоги постачати Україні наступні системи ППО Patriot із власних запасів. Про це поівдомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з огляду на запити Києва щодо додаткових боєприпасів для протиповітряної оборони, Пісторіус пояснив, що Німеччина вже зробила "непропорційно багато" у наданні Україні систем Patriot, і віддала "понад третину" власних потужностей щодо цих систем

Тож нині подальші поставки неможливі, оскільки Бундесвер сам чекає на заміну переданих українській стороні системи та повинен підтримувати здатність до вишколу і технічного обслуговування цих систем - пояснив міністр.

Він констатував, що Німеччина залишається єдиною країною, яка може постачати України зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T. За словами Пісторіуса, Берлін робить це "певною мірою безперервно". Попри це, з огляду на "масоване посилення" російських атак, попередніх поставок все одно замало.

Звертаючись до західних союзників України, Пістуріус сказав, що "завданням для всіх нас є спільна перевірка власних запасів, особливо тих, хто ще може мати вільні потужності".

Водночас німецький урядовець піддав різкій критиці російську практику тривалих атак на енергетичну інфраструктуру України, назвавши їх "особливо цинічними".

"У той час як на переговорах в Абу-Дабі обговорюється можливість припинення вогню, росія з невблаганною брутальністю та жорстокістю в умовах лютої зими вражає цивільну енергетичну інфраструктуру, щоб скоювати терор проти українського населення всупереч міжнародному праву", - дорікнув Пісторіус.

Нагадаємо

Днями Україна замовила у німецької компанії Diehl Defence 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

