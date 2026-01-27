Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні

$43.140.03
26 січня, 17:23 • 10075 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
26 січня, 16:43 • 22420 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 19483 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 12:45 • 25777 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
26 січня, 11:57 • 24203 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 39388 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25409 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:01 • 50388 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22712 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52 • 41994 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Під Києвом розслідують жорстоке поводження із двома ведмедицями у ландшафтному парку: що відомо26 січня, 16:09
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго26 січня, 16:25
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"20:58
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 16:43
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 10:01
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні

Київ • УНН

 44 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не може постачати Україні додаткові системи ППО Patriot зі своїх запасів. Німеччина вже передала понад третину власних потужностей Patriot і чекає на заміну переданих систем.

Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Берлін не має змоги постачати Україні наступні системи ППО Patriot із власних запасів. Про це поівдомляє Deutsche Welle, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з огляду на запити Києва щодо додаткових боєприпасів для протиповітряної оборони, Пісторіус пояснив, що Німеччина вже зробила "непропорційно багато" у наданні Україні систем Patriot, і віддала "понад третину" власних потужностей щодо цих систем

Тож нині подальші поставки неможливі, оскільки Бундесвер сам чекає на заміну переданих українській стороні системи та повинен підтримувати здатність до вишколу і технічного обслуговування цих систем

- пояснив міністр.

Він констатував, що Німеччина залишається єдиною країною, яка може постачати України зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T. За словами Пісторіуса, Берлін робить це "певною мірою безперервно". Попри це, з огляду на "масоване посилення" російських атак, попередніх поставок все одно замало.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 8935 переглядiв

Звертаючись до західних союзників України, Пістуріус сказав, що "завданням для всіх нас є спільна перевірка власних запасів, особливо тих, хто ще може мати вільні потужності".

Водночас німецький урядовець піддав різкій критиці російську практику тривалих атак на енергетичну інфраструктуру України, назвавши їх "особливо цинічними".

"У той час як на переговорах в Абу-Дабі обговорюється можливість припинення вогню, росія з невблаганною брутальністю та жорстокістю в умовах лютої зими вражає цивільну енергетичну інфраструктуру, щоб скоювати терор проти українського населення всупереч міжнародному праву", - дорікнув Пісторіус.

Нагадаємо

Днями Україна замовила у німецької компанії Diehl Defence 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України - МЗС16.01.26, 18:58 • 3449 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономіка
Війна в Україні
Бундесвер
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Німеччина
Україна
Берлін