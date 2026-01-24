Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW

Україна замовила у німецької компанії Diehl Defence 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

"Україна замовила 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T німецького виробника Diehl Defence", - сказав Раух.

За його словами, наразі в Україні експлуатується дев'ять вогневих установок IRIS-T і вона зацікавлена ​​в додаткових вогневих одиницях.

Він також додав, що компанія планує значно розширити виробництво вогневих установок для систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок - приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво", - заявив він.

Цього року компанія планує виготовити до десяти установок.

Окрім того, як вказано, Diehl Defence працює над розробкою ракети IRIS-T SLX, дальність польоту якої становитиме 80 кілометрів. Німеччина, додав Раух, висловила зацікавленість у ракеті, а Єгипет вже її замовив.

Очікується, що IRIS-T SLX надійде в серійне виробництво у 2029 році.

Нагадаємо

Сили протиповітряної оборони України налічують вже девʼять сучасних ракетних комплексів IRIS-T.