Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 2224 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 12730 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 28712 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 29416 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 27431 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25145 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 45324 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 40441 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 20924 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27533 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 9900 просмотра
Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию23 января, 22:38 • 5180 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23 января, 23:49 • 9796 просмотра
170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"24 января, 00:10 • 7176 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая24 января, 00:22 • 17436 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 45324 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 64014 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 83586 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 79135 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 80652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Харьков
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 26570 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 26021 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 40523 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 55574 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 49841 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Кх-59

Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T у немецкого производителя Diehl Defence. Сейчас в Украине эксплуатируется девять таких установок.

Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW

Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух, сообщает Deutsche Welle, передает УНН

Детали 

"Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производителя Diehl Defence", - сказал Раух. 

По его словам, сейчас в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T и она заинтересована в дополнительных огневых единицах.  

Он также добавил, что компания планирует значительно расширить производство огневых установок для систем ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. 

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок - примерно за два года. Если мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство", - заявил он.

В этом году компания планирует изготовить до десяти установок.

Кроме того, как указано, Diehl Defence работает над разработкой ракеты IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров. Германия, добавил Раух, выразила заинтересованность в ракете, а Египет уже ее заказал.

Ожидается, что IRIS-T SLX поступит в серийное производство в 2029 году. 

Напомним 

Силы противовоздушной обороны Украины насчитывают уже девять современных ракетных комплексов IRIS-T.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Немецкая волна
ИРИС-Т
Германия
Египет
Украина