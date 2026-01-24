Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW
Киев • УНН
Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T у немецкого производителя Diehl Defence. Сейчас в Украине эксплуатируется девять таких установок.
Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
"Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производителя Diehl Defence", - сказал Раух.
По его словам, сейчас в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T и она заинтересована в дополнительных огневых единицах.
Он также добавил, что компания планирует значительно расширить производство огневых установок для систем ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.
"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок - примерно за два года. Если мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство", - заявил он.
В этом году компания планирует изготовить до десяти установок.
Кроме того, как указано, Diehl Defence работает над разработкой ракеты IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров. Германия, добавил Раух, выразила заинтересованность в ракете, а Египет уже ее заказал.
Ожидается, что IRIS-T SLX поступит в серийное производство в 2029 году.
Напомним
Силы противовоздушной обороны Украины насчитывают уже девять современных ракетных комплексов IRIS-T.