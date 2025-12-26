Україна має дев'ять сучасних ракетних комплексів ППО IRIS-T: у Міноборони розповіли деталі

$41.930.22
Ексклюзив
11:18 • 136 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 1652 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 572 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 6942 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 12438 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 22249 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 14020 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 22452 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 14683 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 15468 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
Популярнi новини
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 17961 перегляди
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 12736 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 14734 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 13530 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 9300 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 136 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 22242 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 22447 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 79180 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 80369 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Україна має дев'ять сучасних ракетних комплексів ППО IRIS-T: у Міноборони розповіли деталі

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Сили протиповітряної оборони України отримали вже дев'ять сучасних ракетних комплексів IRIS-T. Ці ракети здатні швидко маневрувати, уражати цілі на зустрічних курсах та під час переслідування, а також відрізняти справжні цілі від хибних.

Україна має дев'ять сучасних ракетних комплексів ППО IRIS-T: у Міноборони розповіли деталі
Фото: Міністерство оборони України

Сили протиповітряної оборони України налічують вже девʼять сучасних ракетних комплексів IRIS-T. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Дані ракети можуть швидко маневрувати, уражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування та мають високочутливі інфрачервоні головки самонаведення. Вони здатні уражати сучасні літаки, долати їхні комплекси захисту, а також відрізняти справжні цілі від хибних.

Наразі використовуються два типи комплексів IRIS-T:

  • SLS - малий радіус дії, дальність до 12 км, висота до 8 км;
    • SLМ - середній радіус дії, дальність до 40 км, висота до 20 км.

      Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T можна інтегрувати у єдину систему протиповітряної оборони України, де він працює суміжно з іншими засобами ППО та ПРО, заявили в Міноборони.

      Додатково

      Нещодавно Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев’яту системи IRIS-T. За словами очільника Бундесверу Бориса Пісторіуса, постачання комплексів Patriot стало можливим завдяки співпраці з норвезькими партнерами. Окрім систем ППО, Берлін готує масштабне підсилення авіаційного озброєння та фінансову підтримку оборонних закупівель.

      Нагадаємо

      Збройні сили України у 2026 році отримають 200 одиниць самохідних артилерійських установок "Богдана" на базі німецьких шасі Mercedes-Benz Zetros. На реалізацію даної програми виділено 750 млн євро з пакета підтримки Німеччини обсягом 1,2 млрд євро.

      Євген Устименко

      Війна в УкраїніТехнології
      Техніка
      Війна в Україні
      Бундесвер
      Міністерство оборони України
      Збройні сили України
      MIM-104 Patriot
      Mercedes-Benz Zetros
      IRIS-T
      Борис Пісторіус
      Норвегія
      Німеччина
      Україна