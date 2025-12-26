Україна має дев'ять сучасних ракетних комплексів ППО IRIS-T: у Міноборони розповіли деталі
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони України отримали вже дев'ять сучасних ракетних комплексів IRIS-T. Ці ракети здатні швидко маневрувати, уражати цілі на зустрічних курсах та під час переслідування, а також відрізняти справжні цілі від хибних.
Деталі
Дані ракети можуть швидко маневрувати, уражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування та мають високочутливі інфрачервоні головки самонаведення. Вони здатні уражати сучасні літаки, долати їхні комплекси захисту, а також відрізняти справжні цілі від хибних.
Наразі використовуються два типи комплексів IRIS-T:
- SLS - малий радіус дії, дальність до 12 км, висота до 8 км;
- SLМ - середній радіус дії, дальність до 40 км, висота до 20 км.
Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T можна інтегрувати у єдину систему протиповітряної оборони України, де він працює суміжно з іншими засобами ППО та ПРО, заявили в Міноборони.
Додатково
Нещодавно Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев’яту системи IRIS-T. За словами очільника Бундесверу Бориса Пісторіуса, постачання комплексів Patriot стало можливим завдяки співпраці з норвезькими партнерами. Окрім систем ППО, Берлін готує масштабне підсилення авіаційного озброєння та фінансову підтримку оборонних закупівель.
Нагадаємо
Збройні сили України у 2026 році отримають 200 одиниць самохідних артилерійських установок "Богдана" на базі німецьких шасі Mercedes-Benz Zetros. На реалізацію даної програми виділено 750 млн євро з пакета підтримки Німеччини обсягом 1,2 млрд євро.