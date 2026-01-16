Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України - МЗС

Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефул - повідомив Сибіга.

За його словами, "ця допомога допоможе зігріти та захистити наших людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання - з особливим акцентом на прифронтові регіони".

"Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – резюмував Сібига.

