Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України - МЗС

Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України
Німеччина надає Україні додатковий пакет допомоги у розмірі 60 мільйонів євро. Кошти підуть на зимову та енергетичну підтримку, зміцнення систем опалення.
Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефул
За його словами, "ця допомога допоможе зігріти та захистити наших людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання - з особливим акцентом на прифронтові регіони".
"Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – резюмував Сібига.
