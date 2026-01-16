$43.180.08
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 10629 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 27645 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 26165 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 25013 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24411 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23389 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 32478 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 37036 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27411 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України - МЗС

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Німеччина надає Україні додатковий пакет допомоги у розмірі 60 мільйонів євро. Кошти підуть на зимову та енергетичну підтримку, зміцнення систем опалення.

Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефул 

- повідомив Сибіга.

Енергетичний "Рамштайн" відбудеться найближчими днями - Шмигаль16.01.26, 13:12 • 2346 переглядiв

За його словами, "ця допомога допоможе зігріти та захистити наших людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання - з особливим акцентом на прифронтові регіони".

"Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – резюмував Сібига.

Британія надасть додаткову підтримку енергетиці України на понад 1 млрд грн - МЗС16.01.26, 15:58 • 1758 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Німеччина
Україна