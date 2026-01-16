Германия выделяет более 2,5 млрд гривен на энергетическую поддержку Украины - МИД

Германия выделяет более 2,5 млрд гривен на энергетическую поддержку Украины. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Я высоко ценю дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Йоханн Вадефул - сообщил Сибига.

По его словам, "эта помощь поможет согреть и защитить наших людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения - с особым акцентом на прифронтовые регионы".

"Мы ценим непоколебимую солидарность Германии", – резюмировал Сибига.

