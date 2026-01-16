Великобритания предоставит дополнительную поддержку энергетике Украины на более чем 1 млрд грн - МИД
Киев • УНН
Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку энергетике на сумму более 1 миллиарда гривен, сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Британия окажет дополнительную поддержку украинской энергетике. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига во время открытия Форума столетнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, передает УНН.
Великобритания окажет дополнительную поддержку украинской энергетике на сумму более 1 млрд гривен
Напомним
Как сообщал УНН, МИД и Минэнерго созывают Энергетический Рамштайн по поручению премьера Юлии Свириденко. Украина рассчитывает на дополнительные взносы и обязательства от союзников.