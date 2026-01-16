$43.180.08
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 16646 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 15956 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 16773 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 17835 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 19987 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 28242 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
16 січня, 05:32 • 32557 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25908 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36122 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Графіки відключень електроенергії
Британія надасть додаткову підтримку енергетиці України на понад 1 млрд грн - МЗС

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Велика Британія надасть Україні додаткову підтримку енергетиці на суму понад 1 мільярд гривень, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Британія надасть додаткову підтримку енергетиці України на понад 1 млрд грн - МЗС

Британія надасть додаткову підтримку українській енергетиці. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга під час відкриття Форуму сторічного партнерства між Україою та Сполученим Королівством, передає УНН.

Велика Британія надасть додаткову підтримку українській енергетиці на суму понад 1 млрд гривень 

- повідомив Сибіга.

Енергетичний "Рамштайн" відбудеться найближчими днями - Шмигаль16.01.26, 13:12 • 1888 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, МЗС та Міненерго скликають Енергетичний Рамштайн за дорученням прем'єрки Юлії Свириденко. Україна розраховує на додаткові внески та зобов'язання від союзників.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Велика Британія
Україна