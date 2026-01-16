Британія надасть додаткову підтримку енергетиці України на понад 1 млрд грн - МЗС
Київ • УНН
Велика Британія надасть Україні додаткову підтримку енергетиці на суму понад 1 мільярд гривень, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.
Британія надасть додаткову підтримку українській енергетиці. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга під час відкриття Форуму сторічного партнерства між Україою та Сполученим Королівством, передає УНН.
Велика Британія надасть додаткову підтримку українській енергетиці на суму понад 1 млрд гривень
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, МЗС та Міненерго скликають Енергетичний Рамштайн за дорученням прем'єрки Юлії Свириденко. Україна розраховує на додаткові внески та зобов'язання від союзників.