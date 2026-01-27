Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Берлин не имеет возможности поставлять Украине следующие системы ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, учитывая запросы Киева относительно дополнительных боеприпасов для противовоздушной обороны, Писториус пояснил, что Германия уже сделала "непропорционально много" в предоставлении Украине систем Patriot, и отдала "более трети" собственных мощностей по этим системам.

Поэтому сейчас дальнейшие поставки невозможны, поскольку Бундесвер сам ждет замены переданных украинской стороне систем и должен поддерживать способность к обучению и техническому обслуживанию этих систем. - пояснил министр.

Он констатировал, что Германия остается единственной страной, которая может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T. По словам Писториуса, Берлин делает это "в определенной степени непрерывно". Несмотря на это, учитывая "массированное усиление" российских атак, предыдущих поставок все равно недостаточно.

Обращаясь к западным союзникам Украины, Писториус сказал, что "задачей для всех нас является совместная проверка собственных запасов, особенно тех, кто еще может иметь свободные мощности".

В то же время немецкий чиновник подверг резкой критике российскую практику длительных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, назвав их "особенно циничными".

"В то время как на переговорах в Абу-Даби обсуждается возможность прекращения огня, Россия с неумолимой брутальностью и жестокостью в условиях лютой зимы поражает гражданскую энергетическую инфраструктуру, чтобы совершать террор против украинского населения вопреки международному праву", - упрекнул Писториус.

Напомним

На днях Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T.

