Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 10062 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 22375 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 19455 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 25754 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 24181 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 39369 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25400 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50375 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22710 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41993 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
96%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Под Киевом расследуют жестокое обращение с двумя медведицами в ландшафтном парке: что известно26 января, 16:09 • 3598 просмотра
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго26 января, 16:25 • 11970 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 5834 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 11337 просмотра
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"20:58 • 4490 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 11341 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 22376 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 39369 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50375 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 43361 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 5836 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 12135 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 13383 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 16965 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 36031 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может поставлять Украине дополнительные системы ПВО Patriot из своих запасов. Германия уже передала более трети собственных мощностей Patriot и ожидает замены переданных систем.

Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Берлин не имеет возможности поставлять Украине следующие системы ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, учитывая запросы Киева относительно дополнительных боеприпасов для противовоздушной обороны, Писториус пояснил, что Германия уже сделала "непропорционально много" в предоставлении Украине систем Patriot, и отдала "более трети" собственных мощностей по этим системам.

Поэтому сейчас дальнейшие поставки невозможны, поскольку Бундесвер сам ждет замены переданных украинской стороне систем и должен поддерживать способность к обучению и техническому обслуживанию этих систем.

- пояснил министр.

Он констатировал, что Германия остается единственной страной, которая может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T. По словам Писториуса, Берлин делает это "в определенной степени непрерывно". Несмотря на это, учитывая "массированное усиление" российских атак, предыдущих поставок все равно недостаточно.

Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет €90 млрд кредита ЕС для Украины - Politico13.01.26, 16:32 • 8935 просмотров

Обращаясь к западным союзникам Украины, Писториус сказал, что "задачей для всех нас является совместная проверка собственных запасов, особенно тех, кто еще может иметь свободные мощности".

В то же время немецкий чиновник подверг резкой критике российскую практику длительных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, назвав их "особенно циничными".

"В то время как на переговорах в Абу-Даби обсуждается возможность прекращения огня, Россия с неумолимой брутальностью и жестокостью в условиях лютой зимы поражает гражданскую энергетическую инфраструктуру, чтобы совершать террор против украинского населения вопреки международному праву", - упрекнул Писториус.

Напомним

На днях Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Германия выделяет более 2,5 млрд гривен на энергетическую поддержку Украины - МИД16.01.26, 18:58 • 3449 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Бундесвер
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Германия
Украина
Берлин