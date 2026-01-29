Норвегія обрала південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo замість американських HIMARS

Парламент Норвегії схвалив виділення 2 мільярдів доларів на закупівлю далекобійної артилерії для зміцнення оборони в арктичних регіонах. Попри відсутність офіційного оголошення, джерела в уряді підтверджують, що Осло віддало перевагу південнокорейській системі K239 Chunmoo, яка виграла конкуренцію у відомих американських установок M142 HIMARS. Про це пише УНН.

Деталі

Головними факторами на користь K239 Chunmoo стали можливість ураження цілей на відстані до 500 км та здатність виробника Hanwha Aerospace забезпечити надзвичайно короткі терміни постачання. Норвезькі парламентарі наголошують, що ця зброя є критично важливою для стримування потенційної агресії рф на спільній ділянці кордону на півночі. За виділені 19,5 мільярдів крон планується придбати 16 пускових установок та значний запас ракет.

Норвегія також розглядала варіант розробки власного європейського аналога РСЗВ, проте цей шлях визнали занадто тривалим та дорогим. Натомість Південна Корея пропонує не лише готову техніку, а й потенційну локалізацію виробництва боєприпасів, що вже успішно реалізується в Польщі. Це дозволить Норвегії швидко наростити вогневу потужність у стратегічно важливому регіоні.

Програш HIMARS на скандинавському ринку

Американський HIMARS, попри свою ефективність у війні в Україні, програв тендер через завантаженість потужностей у США та довгі черги очікування. Для Норвегії фактор часу став вирішальним, оскільки загрози в Арктиці вимагають негайного посилення армії. Таким чином, K239 Chunmoo продовжує свій наступ на європейському ринку озброєнь, демонструючи перевагу корейського ВПК у швидкості та гнучкості виробництва.

