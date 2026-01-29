Норвегія обрала південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo замість американських HIMARS

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 4206 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 12594 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 15809 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 14293 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 14220 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 16971 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 19254 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14012 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25343 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24456 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
100%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 10802 перегляди
Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28 січня, 20:46 • 3190 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 5182 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28 січня, 21:19 • 5456 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну00:39 • 4054 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 36196 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 65225 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 91846 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 71171 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 89826 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 10813 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 38661 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 37153 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 43791 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 46387 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Норвегія обрала південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo замість американських HIMARS

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Норвегія закупить південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo на 2 мільярди доларів. Це дозволить зміцнити оборону в арктичних регіонах та стримати агресію РФ.

Норвегія обрала південнокорейські РСЗВ K239 Chunmoo замість американських HIMARS

Парламент Норвегії схвалив виділення 2 мільярдів доларів на закупівлю далекобійної артилерії для зміцнення оборони в арктичних регіонах. Попри відсутність офіційного оголошення, джерела в уряді підтверджують, що Осло віддало перевагу південнокорейській системі K239 Chunmoo, яка виграла конкуренцію у відомих американських установок M142 HIMARS. Про це пише УНН.

Деталі

Головними факторами на користь K239 Chunmoo стали можливість ураження цілей на відстані до 500 км та здатність виробника Hanwha Aerospace забезпечити надзвичайно короткі терміни постачання. Норвезькі парламентарі наголошують, що ця зброя є критично важливою для стримування потенційної агресії рф на спільній ділянці кордону на півночі. За виділені 19,5 мільярдів крон планується придбати 16 пускових установок та значний запас ракет.

Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28.01.26, 22:46 • 3214 переглядiв

Норвегія також розглядала варіант розробки власного європейського аналога РСЗВ, проте цей шлях визнали занадто тривалим та дорогим. Натомість Південна Корея пропонує не лише готову техніку, а й потенційну локалізацію виробництва боєприпасів, що вже успішно реалізується в Польщі. Це дозволить Норвегії швидко наростити вогневу потужність у стратегічно важливому регіоні.

Програш HIMARS на скандинавському ринку

Американський HIMARS, попри свою ефективність у війні в Україні, програв тендер через завантаженість потужностей у США та довгі черги очікування. Для Норвегії фактор часу став вирішальним, оскільки загрози в Арктиці вимагають негайного посилення армії. Таким чином, K239 Chunmoo продовжує свій наступ на європейському ринку озброєнь, демонструючи перевагу корейського ВПК у швидкості та гнучкості виробництва. 

Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times02.10.25, 09:36 • 36176 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Південна Корея
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Україна
M142 HIMARS
Польща