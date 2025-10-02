Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times

Місяці нищівних російських авіаударів свідчать про те, що москва досягла успіху у модифікації своїх ракет для обходу української системи ППО згідно з українськими та західними посадовцями. Про це повідомляє Financial Times посилаючись на джерела із українських та західних посадовців, пише УНН.

Як зазначають джерела видання бомбардування українських виробників дронів цього літа стало яскравим прикладом того, як росія вдосконалила свої балістичні ракети, щоб ефективніше проривати захист американських комплексів Patriot.

За їх словами, росія, ймовірно, модернізувала свій мобільний комплекс "Іскандер-М", який запускає ракети із дальністю до 500 км, а також авіаційні балістичні ракети "Кинджал", здатні долати до 480 км.

Тепер ракети спочатку рухаються за типовою траєкторією, а потім різко змінюють курс і заходять у круте піке або виконують маневри, які "дезорієнтують і уникають" перехоплення з боку Patriot.

Це "зміна гри на користь росії", сказав один із колишніх українських посадовців. З огляду на те, що Київ також стикається із затримками у постачанні ракет-перехоплювачів від США.

Зазначається, що у липні українським силам вдавалося перехоплювати 37% балістичних ракет, але у вересні цей показник впав до 6%, попри меншу кількість запусків, згідно з відкритими даними Повітряних сил України, зібраними лондонським Центром інформаційної стійкості, пише видання.

У середу українські Повітряні сили повідомили, що всі чотири ракети "Іскандер-М", запущені вночі, уникнули ППО і влучили в цілі.

Щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та поблизу зазнали серйозних пошкоджень цього літа, розповіли нинішні й колишні українські посадовці. Сюди входить удар 28 серпня по підприємству, яке виготовляло турецькі дрони Bayraktar, згідно з публічними повідомленнями місцевої влади.

За словами двох офіційних осіб, ознайомлених з інцидентом, дві ракети під час того удару, ймовірно, були націлені на офіси компанії, яка проєктувала та виготовляла компоненти для безпілотників. Російські ракети обійшли українську ППО і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, що розташовувалися поруч.

Комплекси Patriot — єдині у розпорядженні Києва, здатні збивати російські балістичні ракети. Крилаті ракети росії можуть бути збиті менш складними системами, але їхнє оновлення також ускладнило перехоплення, кажуть посадовці.

Один західний чиновник, ознайомлений із даними про ефективність Patriot, зазначив, що першою ознакою оновлення російських ракет стало різке зниження відсотка їхнього перехоплення.

За його словами, з’явилася "закономірність": ракети почали поводитися інакше на фінальній фазі польоту — змінюючи курс порівняно з раніше фіксованими параметрами.

Цю оцінку підтверджує звіт, складений спеціальним генеральним інспектором розвідки Міноборони США за період з 1 квітня по 30 червня.

У звіті йдеться, що ЗСУ "відчували труднощі з ефективним використанням систем Patriot проти балістичних ракет росії через останні тактичні вдосконалення з боку Москви, включно з маневрами та зміною траєкторії".

Як приклад — удар 28 червня, під час якого росія запустила сім балістичних ракет, з яких Україна збила лише одну, а також масований обстріл 9 липня — найбільший з початку війни — коли із 13 ракет вдалося знищити або придушити 7.

Україна ділиться даними про використання Patriot із Пентагоном та виробниками систем. Систему Patriot виробляє Raytheon (Вірджинія), а ракети-перехоплювачі — Lockheed Martin (Меріленд). Ці дані використовуються для вдосконалення систем, щоб не відставати від російських змін, але, за словами одного посадовця, оновлення часто відстають від швидко змінюваної тактики москви.

Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, сказав FT: "Росіяни продовжують суттєво модернізувати технології "Іскандерів" та інших ракет". Він наголосив на потребі партнерів України перекрити доступ росії до західних компонентів, зокрема через Китай.

Міноборони та Повітряні сили України не відповіли на запити про коментар.

Аналітики вважають, що зростання ефективності ракет рф, ймовірно, пов’язане з оновленням програмного забезпечення. Фабіан Гоффман, дослідник ракет з Університету Осло, зазначив, що виробники часто аналізують дані про перехоплення для вдосконалення систем — і Росія, схоже, робить те саме.

Іскандер-М" може виконувати доволі агресивні маневри на кінцевій фазі. Замість дорогих змін у "залізі" достатньо оновити програму наведення, щоб ракета, перед ураженням цілі, виконала різкий маневр і зайшла у круте піке, що ускладнює перехоплення системою Patriot - зазначив він.

Фахівці, підготовлені для роботи з системами Patriot, також стають ціллю російських атак.

Раніше системи Patriot захищали інші ППО, такі як європейські комплекси Iris-T та системи середньої дальності. Зараз, коли частину з них пошкоджено або передислоковано, у деяких випадках "Patriot’и змушені самі себе прикривати" під час протидії російським ракетам, повідомило обізнане джерело.

Україна не розкриває інформацію про кількість батарей Patriot і місця їх розгортання, але відомо, що щонайменше шість вже були передані, а також компоненти ще трьох — упродовж останніх тижнів від Німеччини та Норвегії.

