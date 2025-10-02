$41.220.08
48.300.14
ukenru
06:36 • 2400 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5418 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13318 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12151 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16659 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35229 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44463 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30054 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51010 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26025 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
756мм
Популярнi новини
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм 1 жовтня, 23:36 • 5904 перегляди
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності01:45 • 4714 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo02:33 • 9958 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру03:06 • 9330 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 2978 перегляди
Публікації
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 48 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 13318 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44463 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 35439 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51010 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 41853 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 50777 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 33849 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 36792 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 46503 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
IRIS-T

Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times

Київ • УНН

 • 2406 перегляди

росія модифікувала ракети для обходу української ППО, про що свідчать місяці нищівних авіаударів. Українські сили перехоплювали 37% балістичних ракет у липні, але у вересні цей показник впав до 6%.

Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times

Місяці нищівних російських авіаударів свідчать про те, що москва досягла успіху у модифікації своїх ракет для обходу української системи ППО згідно з українськими та західними посадовцями. Про це повідомляє Financial Times посилаючись на джерела із українських та західних посадовців, пише УНН.

Деталі

Як зазначають джерела видання бомбардування українських виробників дронів цього літа стало яскравим прикладом того, як росія вдосконалила свої балістичні ракети, щоб ефективніше проривати захист американських комплексів Patriot.

За їх словами, росія, ймовірно, модернізувала свій мобільний комплекс "Іскандер-М", який запускає ракети із дальністю до 500 км, а також авіаційні балістичні ракети "Кинджал", здатні долати до 480 км.

Тепер ракети спочатку рухаються за типовою траєкторією, а потім різко змінюють курс і заходять у круте піке або виконують маневри, які "дезорієнтують і уникають" перехоплення з боку Patriot.

Це "зміна гри на користь росії", сказав один із колишніх українських посадовців. З огляду на те, що Київ також стикається із затримками у постачанні ракет-перехоплювачів від США.

Зазначається, що у липні українським силам вдавалося перехоплювати 37% балістичних ракет, але у вересні цей показник впав до 6%, попри меншу кількість запусків, згідно з відкритими даними Повітряних сил України, зібраними лондонським Центром інформаційної стійкості, пише видання.

У середу українські Повітряні сили повідомили, що всі чотири ракети "Іскандер-М", запущені вночі, уникнули ППО і влучили в цілі.

Щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та поблизу зазнали серйозних пошкоджень цього літа, розповіли нинішні й колишні українські посадовці. Сюди входить удар 28 серпня по підприємству, яке виготовляло турецькі дрони Bayraktar, згідно з публічними повідомленнями місцевої влади.

За словами двох офіційних осіб, ознайомлених з інцидентом, дві ракети під час того удару, ймовірно, були націлені на офіси компанії, яка проєктувала та виготовляла компоненти для безпілотників. Російські ракети обійшли українську ППО і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, що розташовувалися поруч.

Ракети для Patriot і HIMARS: Зеленський відповів, що увійде в пакет допомоги в рамках програми PURL17.09.25, 18:23 • 4133 перегляди

Комплекси Patriot — єдині у розпорядженні Києва, здатні збивати російські балістичні ракети. Крилаті ракети росії можуть бути збиті менш складними системами, але їхнє оновлення також ускладнило перехоплення, кажуть посадовці.

Один західний чиновник, ознайомлений із даними про ефективність Patriot, зазначив, що першою ознакою оновлення російських ракет стало різке зниження відсотка їхнього перехоплення.

За його словами, з’явилася "закономірність": ракети почали поводитися інакше на фінальній фазі польоту — змінюючи курс порівняно з раніше фіксованими параметрами.

Цю оцінку підтверджує звіт, складений спеціальним генеральним інспектором розвідки Міноборони США за період з 1 квітня по 30 червня.

У звіті йдеться, що ЗСУ "відчували труднощі з ефективним використанням систем Patriot проти балістичних ракет росії через останні тактичні вдосконалення з боку Москви, включно з маневрами та зміною траєкторії".

Як приклад — удар 28 червня, під час якого росія запустила сім балістичних ракет, з яких Україна збила лише одну, а також масований обстріл 9 липня — найбільший з початку війни — коли із 13 ракет вдалося знищити або придушити 7.

Україна ділиться даними про використання Patriot із Пентагоном та виробниками систем. Систему Patriot виробляє Raytheon (Вірджинія), а ракети-перехоплювачі — Lockheed Martin (Меріленд). Ці дані використовуються для вдосконалення систем, щоб не відставати від російських змін, але, за словами одного посадовця, оновлення часто відстають від швидко змінюваної тактики москви.

Ізраїльський Patriot вже місяць в Україні, ще дві системи надійдуть восени - Зеленський27.09.25, 16:44 • 6616 переглядiв

Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, сказав FT: "Росіяни продовжують суттєво модернізувати технології "Іскандерів" та інших ракет". Він наголосив на потребі партнерів України перекрити доступ росії до західних компонентів, зокрема через Китай.

Міноборони та Повітряні сили України не відповіли на запити про коментар.

Аналітики вважають, що зростання ефективності ракет рф, ймовірно, пов’язане з оновленням програмного забезпечення. Фабіан Гоффман, дослідник ракет з Університету Осло, зазначив, що виробники часто аналізують дані про перехоплення для вдосконалення систем — і Росія, схоже, робить те саме.

Іскандер-М" може виконувати доволі агресивні маневри на кінцевій фазі. Замість дорогих змін у "залізі" достатньо оновити програму наведення, щоб ракета, перед ураженням цілі, виконала різкий маневр і зайшла у круте піке, що ускладнює перехоплення системою Patriot

- зазначив він.

Фахівці, підготовлені для роботи з системами Patriot, також стають ціллю російських атак.

Раніше системи Patriot захищали інші ППО, такі як європейські комплекси Iris-T та системи середньої дальності. Зараз, коли частину з них пошкоджено або передислоковано, у деяких випадках "Patriot’и змушені самі себе прикривати" під час протидії російським ракетам, повідомило обізнане джерело.

Україна не розкриває інформацію про кількість батарей Patriot і місця їх розгортання, але відомо, що щонайменше шість вже були передані, а також компоненти ще трьох — упродовж останніх тижнів від Німеччини та Норвегії.

Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус29.09.25, 15:33 • 2982 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніНовини Світу
Financial Times
Міністерство оборони України
Повітряні сили Збройних сил України
Міністерство оборони США
Х-47М2 «Кинджал»
Сергій Кислиця
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
IRIS-T
Іскандер (ОТРК)
Норвегія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Київ