Ракети для Patriot і HIMARS: Зеленський відповів, що увійде в пакет допомоги в рамках програми PURL
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші пакети допомоги від США за програмою PURL включатимуть ракети для систем Patriot та HIMARS. Цю інформацію також підтвердило Міністерство закордонних справ України.
У перших пакетах від США в рамках програми PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
В цих пакетах точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS
Доповнення
Напередодні Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що перші пакети допомоги США у вигляді постачання зброї Україні, надані адміністрацією Дональда Трампа, були схвалені і незабаром можуть бути відправлені, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї Києву - цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками.
Міністерство закордонних справ підтвердило, що США надасть перший пакет військової допомоги за програмою PURL.