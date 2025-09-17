$41.180.06
Ексклюзив
15:01 • 3746 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 13841 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 28162 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 30548 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 36568 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 37054 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 99232 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 116868 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53497 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62562 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ракети для Patriot і HIMARS: Зеленський відповів, що увійде в пакет допомоги в рамках програми PURL

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші пакети допомоги від США за програмою PURL включатимуть ракети для систем Patriot та HIMARS. Цю інформацію також підтвердило Міністерство закордонних справ України.

Ракети для Patriot і HIMARS: Зеленський відповів, що увійде в пакет допомоги в рамках програми PURL

У перших пакетах від США в рамках програми PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

В цих пакетах точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS

- сказав Зеленський.

Доповнення

Напередодні Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що перші пакети допомоги США у вигляді постачання зброї Україні, надані адміністрацією Дональда Трампа, були схвалені і незабаром можуть бути відправлені, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї Києву - цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками.

Міністерство закордонних справ підтвердило, що США надасть перший пакет військової допомоги за програмою PURL.

Павло Башинський

