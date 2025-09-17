$41.180.06
Эксклюзив
15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Ракеты для Patriot и HIMARS: Зеленский ответил, что войдет в пакет помощи в рамках программы PURL

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые пакеты помощи от США по программе PURL будут включать ракеты для систем Patriot и HIMARS. Эту информацию также подтвердило Министерство иностранных дел Украины.

Ракеты для Patriot и HIMARS: Зеленский ответил, что войдет в пакет помощи в рамках программы PURL

В первых пакетах от США в рамках программы PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS

- сказал Зеленский.

Дополнение

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что первые пакеты помощи США в виде поставок оружия Украине, предоставленные администрацией Дональда Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву - на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками.

Министерство иностранных дел подтвердило, что США предоставит первый пакет военной помощи по программе PURL.

Павел Башинский

