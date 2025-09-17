Ракеты для Patriot и HIMARS: Зеленский ответил, что войдет в пакет помощи в рамках программы PURL
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые пакеты помощи от США по программе PURL будут включать ракеты для систем Patriot и HIMARS. Эту информацию также подтвердило Министерство иностранных дел Украины.
Детали
В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS
Дополнение
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что первые пакеты помощи США в виде поставок оружия Украине, предоставленные администрацией Дональда Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву - на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками.
Министерство иностранных дел подтвердило, что США предоставит первый пакет военной помощи по программе PURL.