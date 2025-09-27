Ізраїльський Patriot вже місяць в Україні, ще дві системи надійдуть восени - Зеленський
Київ • УНН
Система протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю працює в Україні вже місяць. Ще дві такі системи Україна отримає восени цього року, як повідомив Президент Володимир Зеленський.
Система протиповітряної оборони Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні. Ще дві системи Україна отримає восени поточного року. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримаємо восени
Доповнення
Зеленський повідомив, що у перших пакетах від США в рамках програми PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS.
Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни Північноатлантичного Альянсу в рамках ініціативи PURL. На пакети американської допомоги для України вже виділено 2 мільярди доларів.