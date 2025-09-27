Израильский Patriot уже месяц в Украине, еще две системы поступят осенью - Зеленский
Киев • УНН
Система противовоздушной обороны Patriot из Израиля работает в Украине уже месяц. Еще две такие системы Украина получит осенью этого года, как сообщил Президент Владимир Зеленский.
Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы Patriot мы получим осенью
Дополнение
Зеленский сообщил, что в первых пакетах от США в рамках программы PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS.
Украина будет непрерывно получать американское оружие, которое профинансируют страны Североатлантического Альянса в рамках инициативы PURL. На пакеты американской помощи для Украины уже выделено 2 миллиарда долларов.