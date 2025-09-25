НАТО забезпечить Україні безперервний потік американської зброї - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Україна безперервно отримуватиме американську зброю, профінансовану країнами НАТО в рамках ініціативи PURL. На пакети допомоги вже виділено 2 мільярди доларів.
Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни Північноатлантичного Альянсу в рамках ініціативи PURL. На пакети американської допомоги для України вже виділено 2 мільярди доларів, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю каналу Fox News, пише УНН.
Деталі
Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. І я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, які ми загалом витрачатимемо як НАТО на нашу колективну оборону, цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа на саміті НАТО в Гаазі у червні у сукупності створює тиск на рф, щоб вона поставилася до цього всерйоз і припинила свої дії
Рютте також наголосив, що держава-агресор зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз втратив за 10 років в Афганістані.
Можете собі уявити? 10 років в Афганістані - це стільки ж, скільки тепер за один місяць в Україні. Це стає божевіллям
Доповнення
Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це ініціатива, в рамках якої Україна отримує американську зброю. Її постачання оплачується не Сполученими Штатами, а їхніми союзники по НАТО.
Варто зазначити, що завдяки цій ініціативі Україна зможе отримати критично важливі ракети для систем ППО Patriot, які виробляють тільки в США.
Нагадаємо
Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте та обговорив з ним розширення програми PURL. Також сторони говорили про загрози від ескалації російської агресії. Зеленський підкреслив, що порушення рф повітряного простору НАТО є навмисними діями, а не випадковістю.