Украина будет бесперебойно получать американское оружие, которое профинансируют страны Североатлантического Альянса в рамках инициативы PURL. На пакеты американской помощи для Украины уже выделено 2 миллиарда долларов, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью каналу Fox News, пишет УНН.

Детали

Вы увидите непрерывный поток американского оружия в Украину, оплаченный союзниками. И я думаю, что вместе с санкциями, вместе с целевым показателем в 5%, которые мы в целом будем тратить как НАТО на нашу коллективную оборону, этот большой внешнеполитический успех президента Трампа на саммите НАТО в Гааге в июне в совокупности создает давление на рф, чтобы она отнеслась к этому всерьез и прекратила свои действия - отметил генсек.

Рютте также подчеркнул, что государство-агрессор сейчас теряет за один месяц столько людей, сколько Советский Союз потерял за 10 лет в Афганистане.

Можете себе представить? 10 лет в Афганистане - это столько же, сколько теперь за один месяц в Украине. Это становится безумием - добавил он.

Дополнение

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это инициатива, в рамках которой Украина получает американское оружие. Его поставки оплачиваются не Соединенными Штатами, а их союзниками по НАТО.

Стоит отметить, что благодаря этой инициативе Украина сможет получить критически важные ракеты для систем ПВО Patriot, которые производятся только в США.

Напомним

Владимир Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил с ним расширение программы PURL. Также стороны говорили об угрозах от эскалации российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что нарушение рф воздушного пространства НАТО является преднамеренными действиями, а не случайностью.