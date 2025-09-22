$41.250.00
Шмыгаль обсудил с делегацией Конгресса США усиление обороноспособности и соглашение по дронам

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с делегацией Конгресса США. Стороны обсудили поддержку Украины, механизм PURL и подготовку к подписанию соглашения о производстве и продаже беспилотников.

Шмыгаль обсудил с делегацией Конгресса США усиление обороноспособности и соглашение по дронам

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с членами Палаты представителей Майклом Тернером и Евгением Виндманом, передает УНН.

Детали

Главной темой переговоров стала поддержка Украины. Денис Шмыгаль поблагодарил США за системную помощь на пути к длительному и справедливому миру. Он отметил весомые вклады правительства США, которые спасают жизни украинцев, в частности передачу систем Patriot.

Делегации обсудили, как США могут способствовать усилению нашей обороноспособности, в том числе через механизм PURL.

"Отдельно подчеркнул важность сохранения санкционного давления на Россию и использования замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины", – заявил глава Минобороны.

Также стороны затронули вопрос подготовки к подписанию Президентами Украины и США соглашения, касающегося производства и продажи беспилотников (Drone deal).

"Благодарен США за солидарность и непоколебимую поддержку", – резюмировал Денис Шмыгаль.

Антонина Туманова

