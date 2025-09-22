Прежде всего о ПВО: Зеленский обсудил с генсеком НАТО реализацию PURL
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно реализации программы PURL, в частности касательно ПВО. Обсуждение состоялось накануне Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где Зеленский подчеркнул необходимость реальной защиты от российских ударов.
Детали
Зеленский сообщил, что провел детальный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов.
Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать
По его словам, обсудили с генсеком НАТО и реализацию программы PURL, прежде всего по ПВО, то, что нужно быстрее всего.
Марк (Рютте - ред.) начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами. Спасибо!
Напомним
Как сообщали СМИ, в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.