Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
11:25
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 07:19
Прежде всего о ПВО: Зеленский обсудил с генсеком НАТО реализацию PURL

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно реализации программы PURL, в частности касательно ПВО. Обсуждение состоялось накануне Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где Зеленский подчеркнул необходимость реальной защиты от российских ударов.

Прежде всего о ПВО: Зеленский обсудил с генсеком НАТО реализацию PURL

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте реализацию программы PURL, прежде всего по ПВО, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что провел детальный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов.

Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, обсудили с генсеком НАТО и реализацию программы PURL, прежде всего по ПВО, то, что нужно быстрее всего.

Марк (Рютте - ред.) начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами. Спасибо!

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщали СМИ, в Украину поступило первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL. Администрация Трампа подтвердила, что Украина вскоре получит помощь от союзников НАТО со складов США.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Марк Рютте
НАТО
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина