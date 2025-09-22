Передусім щодо ППО: Зеленський обговорив з генсеком НАТО реалізацію програми PURL
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо реалізації програми PURL, зокрема стосовно ППО. Обговорення відбулося напередодні Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку, де Зеленський наголосив на необхідності реального захисту від російських ударів.
Деталі
Зеленський повідомив, що провів детальну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів.
Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати
За його словами, обговорили із генсеком НАТО й реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше.
Марк (Рютте - ред.) почав відповідну комунікацію з іншими партнерами. Дякую!
Нагадаємо
Як повідомляли ЗМІ, в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.