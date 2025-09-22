$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 14278 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 23015 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 39549 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 41157 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24789 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 41687 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23491 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34080 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47977 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Передусім щодо ППО: Зеленський обговорив з генсеком НАТО реалізацію програми PURL

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо реалізації програми PURL, зокрема стосовно ППО. Обговорення відбулося напередодні Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку, де Зеленський наголосив на необхідності реального захисту від російських ударів.

Передусім щодо ППО: Зеленський обговорив з генсеком НАТО реалізацію програми PURL

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що провів детальну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів.

Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати 

- наголосив Зеленський.

За його словами, обговорили із генсеком НАТО й реалізацію програми PURL, передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше.

Марк (Рютте - ред.) почав відповідну комунікацію з іншими партнерами. Дякую!

 - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомляли ЗМІ, в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Марк Рютте
НАТО
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна