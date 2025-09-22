$41.250.00
12:19 • 11209 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 18452 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 28045 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 44742 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 45484 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25963 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 44265 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24032 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34494 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48251 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Шмигаль обговорив із делегацією Конгресу США посилення обороноздатності та угоду щодо дронів

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Конгресу США. Сторони обговорили підтримку України, механізм PURL та підготовку до підписання угоди про виробництво та продаж безпілотників.

Шмигаль обговорив із делегацією Конгресу США посилення обороноздатності та угоду щодо дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом, передає УНН.

Деталі

Головною темою переговорів стала підтримка України. Денис Шмигаль подякував США за системну допомогу на шляху до тривалого й справедливого миру. Він відзначив вагомі внески уряду США, які рятують життя українців, зокрема передачу систем Patriot.

Делегації обговорили, як США можуть сприяти посиленню нашої обороноздатності, у тому числі через механізм PURL.

"Окремо наголосив на важливості збереження санкційного тиску на росію та використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України", – заявив очільник Міноборони.

Також сторони торкнулися питання підготовки до підписання Президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

"Вдячний США за солідарність та непохитну підтримку", – резюмував Денис Шмигаль.

Передусім щодо ППО: Зеленський обговорив з генсеком НАТО реалізацію програми PURL22.09.25, 18:24 • 1516 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Конгрес США
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Денис Шмигаль
Київ