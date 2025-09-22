Шмигаль обговорив із делегацією Конгресу США посилення обороноздатності та угоду щодо дронів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Конгресу США. Сторони обговорили підтримку України, механізм PURL та підготовку до підписання угоди про виробництво та продаж безпілотників.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з членами Палати представників Майклом Тернером та Євгеном Віндманом, передає УНН.
Деталі
Головною темою переговорів стала підтримка України. Денис Шмигаль подякував США за системну допомогу на шляху до тривалого й справедливого миру. Він відзначив вагомі внески уряду США, які рятують життя українців, зокрема передачу систем Patriot.
Делегації обговорили, як США можуть сприяти посиленню нашої обороноздатності, у тому числі через механізм PURL.
"Окремо наголосив на важливості збереження санкційного тиску на росію та використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України", – заявив очільник Міноборони.
Також сторони торкнулися питання підготовки до підписання Президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).
"Вдячний США за солідарність та непохитну підтримку", – резюмував Денис Шмигаль.
Передусім щодо ППО: Зеленський обговорив з генсеком НАТО реалізацію програми PURL22.09.25, 18:24 • 1516 переглядiв